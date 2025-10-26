CANAL RCN
Vehículo arrolló brutalmente a cuatro contratistas del Metro de Medellín en la madrugada: esto se sabe

El trágico hecho se registró mientras los trabajadores retiraban unas vallas instaladas por la emergencia en la vía férrea.

octubre 26 de 2025
08:19 a. m.
Desde hace varios días, el Metro de Medellín ha desplegado personal especializado y maquinaria para reparar un socavón que afectó uno de los rieles entre las estaciones Poblado y Aguacatala.

Ahora, en medio de esas labores, un grave accidente se registró en la madrugada de este domingo 26 de octubre.

Vehículo arrolló brutalmente a cuatro contratistas del Metro de Medellín

En la madrugada de este domingo, un vehículo atropelló a cuatro contratistas del Metro de Medellín que participaban en la atención de la emergencia ocasionada por el socavón que mantiene afectado un tramo de la vía férrea.

El hecho se registró sobre la Avenida Regional, a la altura del puente de la 4 Sur, cuando los trabajadores se encontraban retirando unas vallas ubicadas en la zona de intervención.

Contratista del Metro de Medellín murió arrollado por un vehículo

De acuerdo con la información preliminar, uno de los contratistas perdió la vida en el lugar del accidente, mientras que los otros tres resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales.

Las autoridades iniciaron las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.

Entre ellas, una prueba de embriaguez al conductor del vehículo involucrado.

