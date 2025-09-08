¿Qué vínculo tiene el exministro Diego Guevara en escándalo de la UNGRD?

Pasan los meses y aparecen nuevos detalles y nombres implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El vínculo del exministro Diego Guevara en escándalo de la UNGRD

Este medio realizó una indagación sobre un alto exfuncionario que aparece en la lista: se trata del exministro de Hacienda, Diego Guevara.

En más de 800 páginas, la Corte Suprema de Justicia hizo una radiografía de lo que califica como una empresa criminal donde las coimas y contratos a cambio de favores legislativos fueron los protagonistas.

Sin embargo, también destapa nuevos nombres de los que poco se había hablado, pero que tendrían responsabilidad en estos ilícitos.

Uno de ellos, el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara, que, tras la separación del cargo de Ricardo Bonilla, se convertiría en el titular de esa cartera.

En uno de los capítulos de esta valoración probatoria de la Corte Suprema, María Alejandra Benavides entregó chats, bitácoras y detalles que probarían cómo se compró el voto de legisladores a cambio de apoyos a los planes del Gobierno.

En uno de esos mensajes le reportó “el exitoso desenlace” del plan cuando Bonilla estaba junto al presidente Gustavo Petro en Emiratos Árabes, en el marco de la COP28, allí menciona a “el vice”, como parte fundamental en la ejecución del plan.

“Ministro, (...) quería preguntarle si usted está de acuerdo en que, con el vice Diego, atendamos a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de UNGR, pero que salen el otro año (…) ministro, el vice y yo atendimos a la interparlamentaria. Quedamos con ellos en que mañana votan uno de los créditos por gesto con usted, pero que esperan una respuesta respecto a si sus proyectos en la UNGRD salen este año”, se lee en los chats.

El entramado criminal del Gobierno que habría sobornado a congresistas

La evidencia apunta a que Bonilla, su exviceministro y luego ministro Diego Guevara, y la asesora Benavides habrían conformado un entramado criminal destinado a sobornar a seis congresistas, a cambio de asegurar la aprobación de un cupo de endeudamiento para la nación.

El 12 de diciembre, Diego Guevara le escribió a Bonilla: “Wadith me cogió en la esquina y dijo que no estaba cómodo, que no tenía garantías reales de que le cumplamos (...), pero yo le dije que anoche María Alejandra había hecho las llamadas y que confiara en nosotros”.

Diego Guevara hace parte de la nueva compulsa de copias de la corte a la Fiscalía de 11 exfuncionarios y funcionarios del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía novena delegada ante la Corte ya tiene una nueva línea de investigación abierta.