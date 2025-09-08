CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué vínculo tiene el exministro Diego Guevara en escándalo de la UNGRD?

En más de 800 páginas, la Corte Suprema de Justicia reveló nuevos nombres de los que poco se había hablado, pero que tendrían responsabilidad en el escándalo.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
01:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Pasan los meses y aparecen nuevos detalles y nombres implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Polémicos chats del exministro Ricardo Bonilla en el caso UNGRD: importantes revelaciones
RELACIONADO

Polémicos chats del exministro Ricardo Bonilla en el caso UNGRD: importantes revelaciones

El vínculo del exministro Diego Guevara en escándalo de la UNGRD

Este medio realizó una indagación sobre un alto exfuncionario que aparece en la lista: se trata del exministro de Hacienda, Diego Guevara.

En más de 800 páginas, la Corte Suprema de Justicia hizo una radiografía de lo que califica como una empresa criminal donde las coimas y contratos a cambio de favores legislativos fueron los protagonistas.

Sin embargo, también destapa nuevos nombres de los que poco se había hablado, pero que tendrían responsabilidad en estos ilícitos.

Uno de ellos, el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara, que, tras la separación del cargo de Ricardo Bonilla, se convertiría en el titular de esa cartera.

En uno de los capítulos de esta valoración probatoria de la Corte Suprema, María Alejandra Benavides entregó chats, bitácoras y detalles que probarían cómo se compró el voto de legisladores a cambio de apoyos a los planes del Gobierno.

En uno de esos mensajes le reportó “el exitoso desenlace” del plan cuando Bonilla estaba junto al presidente Gustavo Petro en Emiratos Árabes, en el marco de la COP28, allí menciona a “el vice”, como parte fundamental en la ejecución del plan.

“Ministro, (...) quería preguntarle si usted está de acuerdo en que, con el vice Diego, atendamos a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de UNGR, pero que salen el otro año (…) ministro, el vice y yo atendimos a la interparlamentaria. Quedamos con ellos en que mañana votan uno de los créditos por gesto con usted, pero que esperan una respuesta respecto a si sus proyectos en la UNGRD salen este año”, se lee en los chats.

Corte Suprema niega solicitud de captura contra seis congresistas en el caso UNGRD
RELACIONADO

Corte Suprema niega solicitud de captura contra seis congresistas en el caso UNGRD

El entramado criminal del Gobierno que habría sobornado a congresistas

La evidencia apunta a que Bonilla, su exviceministro y luego ministro Diego Guevara, y la asesora Benavides habrían conformado un entramado criminal destinado a sobornar a seis congresistas, a cambio de asegurar la aprobación de un cupo de endeudamiento para la nación.

El 12 de diciembre, Diego Guevara le escribió a Bonilla: “Wadith me cogió en la esquina y dijo que no estaba cómodo, que no tenía garantías reales de que le cumplamos (...), pero yo le dije que anoche María Alejandra había hecho las llamadas y que confiara en nosotros”.

Diego Guevara hace parte de la nueva compulsa de copias de la corte a la Fiscalía de 11 exfuncionarios y funcionarios del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía novena delegada ante la Corte ya tiene una nueva línea de investigación abierta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Nuevo reporte de la salud de Miguel Uribe: vuelve a la condición crítica y tuvo una complicación

Bogotá

Punto final para ‘Dollar’, distribuidor de drogas entre Bogotá y Soacha

Santa Marta

Cárcel para otro implicado en el asesinato de italiano en Santa Marta: nuevas pistas

Otras Noticias

Liga BetPlay

Hugo Rodallega mandó sentido mensaje a Andrés Llinás tras su terrible lesión

El delantero se pronunció mediante sus redes sociales tras el duro momento que sufrió el defensor.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de agosto de 2025

¡Se revelaron los afortunados del Super Astro Sol de este 9 de agosto de 2025! Descubra el resultado exacto aquí.

Masterchef Celebrity Colombia

Caterin Escobar lanzó dura indirecta tras eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity

Brasil

Accidente de tránsito en Brasil deja 11 muertos y más de 40 heridos

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe