VIDEO | Incendiaron material electoral y destruyeron mesa de votación en Arjona, Bolívar

En medio de la jornada de consultas que se desarrolla este domingo en todo el país, el corregimiento de Rocha, ubicado en jurisdicción de Arjona, Bolívar, registró un grave incidente que obligó a suspender el proceso electoral en una de sus mesas.

Según los reportes iniciales, desconocidos quemaron el material electoral, dejando inhabilitado el punto de votación.

Quemaron material electoral y destruyeron mesa de votación en Arjona, Bolívar

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, confirmó que el hecho afectó únicamente una mesa del corregimiento de Rocha y aclaró que en el resto del municipio de Arjona el proceso electoral continúa sin inconvenientes.

En Arjona el proceso electoral viene funcionando sin ninguna dificultad, no hay ningún problema. Solamente en un corregimiento y en una mesa no se puede llevar a cabo ese proceso, sencillamente porque fue destruido todo el material.

¿Qué pasará con las personas que debían votar en la mesa afectada?

El registrador se refirió a la posibilidad de trasladar a los votantes a otro punto cercano para que pudieran ejercer su derecho al voto. Sin embargo, señaló que la situación presenta varias complicaciones logísticas y legales.

Estamos evaluando. Se trata de un corregimiento inclusive que queda a 40 minutos de Arjona, muy cerca, no se trata ni siquiera de lugares alejados. No sabremos si seamos capaces porque ya está definida la división política electoral. La mesa de votación ya tiene establecida exactamente las personas que pueden votar, luego el traslado no es un tema tan menor.

El Registrador agregó que entre el material incinerado también se encontraba el listado de votantes, lo que agrava la posibilidad de habilitar una nueva mesa de votación en la zona.

Entre otras razones porque también quemaron el listado de votantes y luego obviamente esto ya genera dificultad. Así que posiblemente no.

Hasta el momento, no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los responsables del ataque ni sobre las medidas que se adoptarán para restablecer el proceso electoral en el corregimiento.