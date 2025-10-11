Nuevo video revela los momentos previos al atentado con volqueta bomba en Tunja: así fue el recorrido

La investigación por el atentado con una volqueta bomba en Tunja, ocurrido en la mañana del sábado 8 de noviembre, continúa revelando detalles clave sobre la planeación y ejecución del ataque.

Noticias RCN conoció en exclusiva un nuevo video de seguridad que muestra cómo se desplazaba el vehículo minutos antes de la detonación que afectó gravemente el sector aledaño al Batallón Simón Bolívar.

El material, actualmente en manos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), hace parte de las 96 horas de grabaciones que han sido recopiladas y revisadas cuadro a cuadro por los investigadores.

Revelan video antes de explotara la volqueta bomba en Tunja

El coronel Elver Alfonso, director de la Dijín, entregó detalles sobre el contenido del nuevo video y los avances de la investigación.

Ese video hace parte de las 96 horas de material que hemos logrado recuperar hasta el momento y que están siendo valoradas, procesadas y analizadas por nuestros analistas. Allí lo que estamos viendo, para la tranquilidad de los colombianos y de los boyacenses, es el momento antes, durante y después del evento.

En las imágenes se observa el desplazamiento de la volqueta que transportaba los artefactos explosivos, antes de ser abandonada en el barrio residencial donde, minutos después, se registró la violenta detonación.

De acuerdo con el análisis de la Dijín, el vehículo fue escoltado por una motocicleta, la cual habría cumplido funciones de vigilancia y apoyo durante el traslado de los explosivos hasta las inmediaciones del batallón.

¿Qué hallaron en la bodega de donde salió la volqueta con explosivos?

El coronel Alfonso confirmó además que la volqueta habría salido de una bodega usada como punto de preparación y modificación del vehículo.

En ese sitio, las autoridades realizaron un allanamiento que dejó hallazgos clave:

Logramos recuperar elementos materiales probatorios bien importantes, interesantes y concluyentes para la investigación. Dentro de esos hallamos soldadura y equipos con los cuales se reforzó la estructura de esa volqueta.

¿Quiénes son los responsables por el atentado con volqueta bomba en Tunja?

Las autoridades también confirmaron que ya se encuentran identificadas tres personas que habrían participado directamente en la ejecución del atentado.

Entre ellas figura alias El Poeta, señalado cabecilla del frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, grupo al que se atribuye la autoría del ataque.