CANAL RCN
Colombia Video

Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN: sentido homenaje en su honor

El equipo de Mañana Express y Canal RCN despidió con profundo dolor a la periodista caleña, recordando su profesionalismo, calidez humana y compromiso con la verdad.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
10:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El periodismo colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alejandra Gómez, periodista que hizo parte del informativo Mañana Express en Canal RCN. Su partida, ocurrida el pasado 10 de agosto —día de su cumpleaños número 43—, generó profunda tristeza entre colegas, familiares y televidentes que la seguían por su estilo cercano, riguroso y humano al narrar las noticias.

Falleció reconocido actor de 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe': revelaron las causas
RELACIONADO

Falleció reconocido actor de 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe': revelaron las causas

Originaria de Cali, Alejandra se destacó por su compromiso con historias que conectaban con la gente. Desde su llegada a Mañana Express, a finales de 2024, se ganó rápidamente el cariño y respeto del equipo gracias a su entrega profesional y trato amable. En su primer día en el programa expresó su alegría por “hacer lo que más amaba”, y así lo demostró cada jornada en pantalla.

El homenaje de Mañana Express

En la emisión del 14 de agosto, los presentadores Sandra López y Yener Bedoya dedicaron un emotivo homenaje a su compañera, reconociendo su calidad humana y profesional. Las imágenes y palabras emitidas recordaron a una comunicadora siempre dispuesta a escuchar, aportar y dar lo mejor de sí en cada cobertura.

"Estamos en shock, muy tristes y consternados. Alejandra siempre tuvo una palabra amable, una sonrisa, y dejó una marca muy linda en cada uno de nosotros", expresó el equipo durante la transmisión. El tributo incluyó momentos destacados de su trabajo y testimonios de quienes compartieron con ella experiencias dentro y fuera del set.

Su legado en Canal RCN

La noticia de su fallecimiento impactó profundamente al equipo de Canal RCN, que envió un mensaje de condolencias y fortaleza a sus familiares, amigos y allegados. Más allá de sus coberturas y presentaciones, Alejandra Gómez deja como legado la pasión por el periodismo hecho con sensibilidad y responsabilidad.

Se reveló el video del momento exacto en el que atropellaron a Sergio Blanco afuera del Movistar Arena
RELACIONADO

Se reveló el video del momento exacto en el que atropellaron a Sergio Blanco afuera del Movistar Arena

A sus 43 años, su voz se apagó físicamente, pero sus enseñanzas y ejemplo continuarán inspirando a nuevas generaciones de periodistas. Mañana Express y Canal RCN la recordarán como una mujer que supo combinar el rigor informativo con la calidez humana, marcando una huella que permanecerá viva en la memoria colectiva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pereira

Capturan en Pereira a alias Guasón, implicado en homicidios y extorsiones

Cartagena

Directora y funcionarios del DNP no asistirán al congreso de la ANDI: esta es la razón

Cambio Radical

Julio César Triana sobre atentado en su contra: “Hoy tenemos miedo”

Otras Noticias

Cuidado personal

Investigaciones asocian un microbioma intestinal con el secreto detrás de la longevidad

El caso de la mujer más longeva del mundo despertó el interés por parte de la comunidad científica al descubrir una bacteria intestinal fundamental.

Viral

“Rompió un acuerdo”: Christian Nodal se sincera y habla sobre su ruptura con Cazzu

El mexicano rompió el silencio y se sinceró sobre su pasada relación con la madre de su hija.

Brasil

Defensa de Jair Bolsonaro pide su absolución en juicio por intento de golpe de Estado

Dólar

Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves

Junior de Barranquilla

Michael Ortega reveló la pelea a puños que casi estalla con su DT en el Junior