CANAL RCN
Colombia

¿Quién era el amigo de Daniel Muñoz por el que dejó la concentración de la Selección Colombia?

El jugador viajó a Bello para asistir al sepelio de un amigo cercano e hizo parte de una sentida movilización para darle el último adiós.

Daniel Muñoz Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
08:32 p. m.
La Federación Colombiana de Fútbol informó que Daniel Muñoz dejó la concentración de la Selección Colombia el 16 de noviembre por motivos familiares. La determinación se produjo previo al partido con Australia, luego de que el jugador no participara en el amistoso contra Nueva Zelanda.

Posteriormente se confirmó que Muñoz viajó a Bello, Antioquia. Allí asistió al sepelio de un amigo de larga data llamado Sebastián Ríos, con quien tenía relación desde el barrio Niquía. El futbolista fue registrado cargando el ataúd junto a otras personas, lo que corroboró la razón de su desplazamiento.

Movilización en el barrio Niquía

El sepelio generó una movilización masiva en Niquía. Miles de jóvenes se desplazaron en moto, utilizaron pólvora y transitaron por varias calles del sector. Testigos señalaron que no se veía una concentración de ese tipo desde hacía varios años.

A la caravana se sumaron residentes que acompañaron el proceso fúnebre con música y otros elementos para darle el último adiós al joven fallecido. Las autoridades realizaron acompañamiento preventivo durante el desplazamiento.

La posible causa del fallecimiento de Sebastián Ríos

De acuerdo con la información proporcionada por allegados a la Revista Semana, el fallecimiento se habría producido por una pancreatitis. Versiones locales que mencionaban una infección fueron descartadas por la familia.

El caso generó atención debido a la magnitud de la despedida y a la presencia del jugador de la Selección Colombia y del Crystal Palace, quien continúa siendo mencionado en medios internacionales que lo relacionan con posibles movimientos hacia equipos europeos como el Barcelona.

