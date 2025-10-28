Gigante de Europa busca a Daniel Muñoz: se iría a uno de los mejores del mundo

En medio de la sobresaliente temporada que atraviesa el defensor colombiano Daniel Muñoz en la Premier League, la prensa europea ha vuelto a encender los rumores sobre su posible llegada al FC Barcelona. El lateral derecho antioqueño, figura indiscutida en el Crystal Palace, vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional, siendo protagonista no solo por su solidez defensiva, sino también por su capacidad para proyectarse en ataque, asistir y marcar goles con frecuencia.

El interés del club azulgrana no es nuevo, pero en las últimas horas el rumor ha recobrado fuerza gracias a informaciones provenientes del portal especializado TeamTalk, que asegura que el conjunto dirigido por Hansi Flick estaría planeando un movimiento por el jugador cafetero. Su nivel sostenido en Inglaterra y su regularidad en la Selección Colombia han hecho que su nombre vuelva a figurar entre los objetivos de varios equipos europeos.

Un lateral en estado de gracia

Daniel Muñoz se ha consolidado como uno de los mejores laterales derechos de la Premier League. Su capacidad para recorrer toda la banda, su potencia física y su compromiso táctico lo han convertido en pieza clave en el esquema del entrenador Oliver Glasner. En cada jornada, el colombiano demuestra una notable evolución, lo que le ha permitido destacarse en un torneo donde la exigencia es máxima.

Los números respaldan su momento: ha sido determinante en varias victorias del Palace, aportando tanto en defensa como en ataque, algo que no ha pasado desapercibido en Europa. Desde España, Italia y Alemania se habla de su versatilidad y madurez, factores que hacen de Muñoz un futbolista ideal para competir en la élite.

Barcelona evalúa su fichaje para reforzar la banda derecha

El FC Barcelona busca alternativas confiables para fortalecer su defensa, especialmente el sector derecho, donde las lesiones y la falta de continuidad de algunos jugadores han generado preocupación. De acuerdo con TeamTalk, una cifra cercana a los 30 millones de euros podría convencer al Crystal Palace de negociar, aunque sería una operación de alto valor para la economía actual del club catalán.

La posibilidad de ver a Daniel Muñoz en el Camp Nou entusiasma a los aficionados colombianos, quienes sueñan con verlo vestir los colores blaugranas. Mientras tanto, el lateral sigue enfocado en su presente con el Crystal Palace, demostrando que su talento y disciplina lo tienen en el radar de los grandes del fútbol mundial.