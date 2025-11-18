Revelaron la verdadera y triste razón por la que Daniel Muñoz dejó la selección Colombia

La Selección Colombia vivió un movimiento inesperado en su concentración tras la victoria del pasado sábado frente a Nueva Zelanda en el amistoso disputado en territorio estadounidense. Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y uno de los habituales en las convocatorias de Néstor Lorenzo, fue desconvocado oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) debido a “motivos familiares”, según informó la entidad en un comunicado difundido a la opinión pública.

Aunque el jugador no fue titular ante el combinado oceánico, se perfilaba como una de las opciones principales para iniciar el compromiso de este martes frente a Australia, duelo que cerrará el calendario de la Tricolor en 2025 y que forma parte del proceso de preparación rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, circunstancias personales de gran peso llevaron a que su situación cambiara de manera repentina.

La conversación con el cuerpo técnico y la razón de su salida

De acuerdo con información conocida en las últimas horas, fue el propio Muñoz quien solicitó reunirse con el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo para comunicarles una noticia que lo afectó profundamente: el fallecimiento de un amigo muy cercano. Ante el impacto emocional y la necesidad de acompañar a la familia en medio del duelo, el futbolista pidió autorización para abandonar la concentración.

El seleccionador y su grupo de trabajo entendieron la dimensión del momento que atravesaba el jugador y no dudaron en darle el permiso correspondiente. La FCF, por su parte, formalizó la desconvocatoria y ofreció su apoyo al lateral derecho, destacando la importancia de la estabilidad emocional y familiar de los futbolistas.

Regreso inmediato al país y prioridad para el jugador

Tras recibir la aprobación, Daniel Muñoz emprendió viaje de manera inmediata hacia Colombia. Su intención fue llegar lo más pronto posible para asistir al velorio y acompañar a sus seres queridos en ese momento especialmente difícil. El jugador, reconocido por su compromiso dentro y fuera de la cancha, decidió priorizar este suceso doloroso por encima de su presencia en el amistoso del martes.

La Selección Colombia continuará su preparación para enfrentar a Australia, mientras que el entorno de la Tricolor envía mensajes de fortaleza y solidaridad al futbolista. Su regreso al equipo dependerá del tiempo personal que necesite y de la planificación futura del cuerpo técnico.