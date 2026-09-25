El indictment de alias Araña, temido cabecilla: detalles oscuros de su prontuario criminal

A primera hora de este viernes 25 de septiembre comenzó el proceso de extradición de Geovanny Andrés Rojas, conocido por el alias de Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera.

Este hombre es uno de los principales criminales de las disidencias de las Farc que hizo parte de los diálogos que estaba adelantando el Gobierno Petro. Si bien tenía levantadas las órdenes de captura, en febrero de 2025 lo capturaron cuando se encontraba en un edificio en el norte de Bogotá.

De gestor de paz a extraditado

Resulta que tenía circular roja de Interpol para ese momento, dado que estaba siendo requerido desde Estados Unidos por presunto narcotráfico. ‘Araña’ fue llevado a la cárcel La Picota.

Las negociaciones con los grupos armados se dieron por finalizadas y, por ende, la designación de gestor de paz se dio por concluida. Asimismo, se reactivaron las órdenes de captura.

Estados Unidos lo pidió en extradición y el presidente Abelardo de la Espriella la firmó. Finalmente, el proceso se lleva a cabo este viernes 25 de septiembre. En la madrugada, salió de la cárcel hacia la base de Catam, desde donde llegará a Barranquilla y ahí emprenderá el camino a suelo estadounidense.

El control total de la frontera

El indictment (o acusación) menciona que los Comandos de la Frontera han sido comandados por Rojas, quien le ha impartido órdenes a aproximadamente mil integrantes desplegados en la frontera que conecta a Putumayo con Ecuador.

De acuerdo con las pesquisas, el cabecilla alcanzó a tener el control total de la conexión que va desde Puerto El Carmen, entre Putumayo y Nariño. Se recuerda que en 2019 se convirtió en uno de los principales traficantes, ordenando el pago de entre 200.000 y 300.000 pesos como “impuesto” para el tránsito de la cocaína.

Además, ha tenido poder en los laboratorios clandestinos en donde se producen miles de kilos de cocaína que se comercializan con los cárteles mexicanos, por ejemplo. Al final, las sustancias han llegado a Estados Unidos.