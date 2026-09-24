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Todo listo para la extradición a EE. UU. de alias Araña, exgestor de paz de Gustavo Petro

Giovanny Andrés Rojas, excomandante de los Comandos de Frontera en Putumayo, con 15 años de trayectoria delictiva, será trasladado a Estados Unidos.

Yhonay Díaz

septiembre 24 de 2026
08:45 p. m.
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En las próximas horas se lleva a cabo la extradición a Estados Unidos de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, excomandante de los Comandos de Frontera de Putumayo, señalado de al menos 16 homicidios y 13 ataques violentos perpetrados entre 2020 y 2024, incluso en el tiempo en el que era gestor de paz.

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Alias Araña, sobre las 8:30 de la noche de este 24 de septiembre, salió de la cárcel La Picota en Bogotá para iniciar su proceso de extradición en el que será entregado a las autoridades estadounidenses.

A pesar de su historial criminal, fue designado gestor de paz en el gobierno de Gustavo Petro.

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El proceso de extradición de alias Araña a Estados Unidos

El operativo de traslado iniciará desde la cárcel La Picota, donde un grupo especializado conformado por miembros de la Policía Antiterrorista e Interpol estará a cargo de su custodia inicial.

Este equipo de seguridad acompañará al extraditado hasta las instalaciones de Catam, la base militar desde donde parten regularmente los vuelos de extradición.

Una vez en Catam, alias Araña será entregado formalmente a agentes Marshals estadounidenses, quienes asumirán la responsabilidad de su traslado hasta el sur de Estados Unidos.

Los Marshals son la agencia federal encargada de ejecutar las órdenes judiciales y transportar prisioneros federales en ese país.

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La solicitud de extradición por parte de Estados Unidos responde a cargos relacionados con actividades delictivas transnacionales, entre ellas narcotráfico, aunque no se especificaron los delitos exactos por los cuales es requerido.

Su papel en los Comandos de Frontera apunta a una posible vinculación con narcotráfico y otros crímenes que afectan a ambos países.

Su designación como gestor de paz, mientras enfrentaba una solicitud de extradición, genera cuestionamientos sobre los criterios de selección para estos roles en negociaciones con grupos armados ilegales.

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