Alias Pepe, cabecilla de la Segunda Marquetalia, tras las rejas y en la mira de Estados Unidos

En un operativo desarrollado en el municipio de Túquerres, Nariño, fue capturado alias Pepe, señalado como miembro de la Segunda Marquetalia, organización criminal conformada por disidencias de las Farc, que tendría alianzas con carteles de droga internacionales.

En un trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, a través de labores de inteligencia, ubicaron a uno de sus cabecillas, con 11 años de vida delictiva.

Alias Pepe no solo es considerado una figura clave dentro de la Segunda Marquetalia, sino que también es buscado por la Corte del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos.

Las deudas de alias Pepe de la Segunda Marquetalia con Estados Unidos

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, Estados Unidos emitió una solicitud de extradición en su contra por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de armas y estupefacientes.

Su nombre aparecía en expedientes internacionales como uno de los enlaces de confianza para mover cargamentos de droga hacia Centroamérica y Norteamérica.

De acuerdo con información de inteligencia, alias Pepe mantenía estrechas conexiones con ‘Los Choneros’, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, con quienes habría diseñado corredores para facilitar el tráfico de cocaína a gran escala.

Esta alianza lo convertía en una pieza estratégica dentro del engranaje del narcotráfico transnacional.

Captura de alias Pepe representa un duro golpe al narcotráfico

Las autoridades colombianas confirmaron que la capturas de ‘Pepe’ representa un golpe contra las redes que operan en la frontera sur del país, donde la Segunda Marquetalia ha intentado consolidar rutas para la producción y transporte de droga.

Alias Pepe enfrentaría en primera instancia un proceso judicial en Colombia, pero bajo la mira de una posible extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas.