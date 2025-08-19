CANAL RCN
Colombia

Alias Pepe, cabecilla de la Segunda Marquetalia, tras las rejas y en la mira de Estados Unidos

En un operativo fue capturado alias Pepe, solicitado en extradición por una corte de Texas por delitos de narcotráfico y tráfico de armas.

Alias Pepe, cabecilla de la Segunda Marquetalia, tras las rejas y en la mira de Estados Unidos
Foto: captura de video Fiscalía.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
04:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un operativo desarrollado en el municipio de Túquerres, Nariño, fue capturado alias Pepe, señalado como miembro de la Segunda Marquetalia, organización criminal conformada por disidencias de las Farc, que tendría alianzas con carteles de droga internacionales.

En un trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, a través de labores de inteligencia, ubicaron a uno de sus cabecillas, con 11 años de vida delictiva.

Alias Pepe no solo es considerado una figura clave dentro de la Segunda Marquetalia, sino que también es buscado por la Corte del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos.

EE. UU. solicitó a Ecuador la extradición de alias Fito, el narco recapturado y señalado de magnicidio
RELACIONADO

EE. UU. solicitó a Ecuador la extradición de alias Fito, el narco recapturado y señalado de magnicidio

Las deudas de alias Pepe de la Segunda Marquetalia con Estados Unidos

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, Estados Unidos emitió una solicitud de extradición en su contra por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de armas y estupefacientes.

Su nombre aparecía en expedientes internacionales como uno de los enlaces de confianza para mover cargamentos de droga hacia Centroamérica y Norteamérica.

De acuerdo con información de inteligencia, alias Pepe mantenía estrechas conexiones con ‘Los Choneros’, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, con quienes habría diseñado corredores para facilitar el tráfico de cocaína a gran escala.

Esta alianza lo convertía en una pieza estratégica dentro del engranaje del narcotráfico transnacional.

Corte Suprema avaló extradición del segundo al mando del Clan del Golfo a EE. UU.
RELACIONADO

Corte Suprema avaló extradición del segundo al mando del Clan del Golfo a EE. UU.

Captura de alias Pepe representa un duro golpe al narcotráfico

Las autoridades colombianas confirmaron que la capturas de ‘Pepe’ representa un golpe contra las redes que operan en la frontera sur del país, donde la Segunda Marquetalia ha intentado consolidar rutas para la producción y transporte de droga.

Alias Pepe enfrentaría en primera instancia un proceso judicial en Colombia, pero bajo la mira de una posible extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas.

Presidente Petro publicó la solicitud de extradición por Carlos Ramón González
RELACIONADO

Presidente Petro publicó la solicitud de extradición por Carlos Ramón González

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Defensa

“Proteger la soberanía”: Mindefensa sobre los buques desplegados por EE. UU. en el Caribe

Bogotá

Lanzarán portal para publicar y encontrar animales perdidos en Bogotá

Ejército Nacional

Ministro de Defensa confirmó que varios uniformados del Ejército fueron secuestrados durante la operación Perseo II

Otras Noticias

España

Esposa del presidente de gobierno de España deberá declarar en tribunal por presunto desvío de fondos

Gómez ya venía siendo objeto de polémica. Desde abril de 2024 enfrenta imputaciones por corrupción y tráfico de influencias.

Atlético Nacional

Más de 3.500 hinchas de Atlético Nacional en el Morumbí: vea la caravana que llegó a Sao Paulo

¡Una marea verde en Brasil! Más de 3.500 hinchas de Nacional llegaron a Sao Paulo para el partido de la Libertadores.

Artistas

Feid celebra su cumpleaños por todo lo alto en Japón: ¿fue acompañado por Karol G?

Aplicaciones

Aplicaciones que recomiendan desinstalar: ponen en riesgo su dinero e información personal

Soacha

Judicializado en Soacha a hombre señalado de vender medicamentos de manera ilegal