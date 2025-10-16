Rescatan a siete perros en manos del “Monstruo del bosque” en Pasto

Un aterrador caso de presunto maltrato animal ha vuelto a generar gran indignación en el país en donde, según testimonios de proteccionistas, un hombre fue denunciado durante varios años por causar presunta tortura, maltrato, abuso y la muerte de varios animales en Pasto.

¿Cómo actuaba el “Monstruo del bosque”?

Durante más de siete años la ciudadanía en Pasto ha denunciado los presuntos delitos de maltrato animal que habría protagonizado un sujeto, quien recibió el apodo de el “Monstruo del bosque” por cometer, aparentemente, toda clase de vejámenes en contra de diferentes animales.

Durante dos días la comunidad se reunió a las afueras de la vivienda del sujeto, quien aún tenía en su poder a siete perros, exigiendo la premura de las autoridades para realizar la respectiva aprehensión de los caninos en búsqueda de restablecer sus derechos.

Ante las exigencias por la aplicabilidad de la ley Ángel, la aprehensión de los animales no se llevó a cabo pese a que existía un concepto médico veterinario en el que se explicaba las pésimas condiciones de salud en las que se encontraban los perros.

Por esto, la senadora Andrea Padilla hizo pública la solicitud formal, ante la Procuraduría General de la Nación, de iniciar una investigación disciplinaria en contra de la inspectora, quien no realizó el procedimiento de aprehensión en dicho instante.

Rescatan mascotas en manos del “Monstruo del bosque”

Tras más de 24 horas de protestas, las autoridades, en compañía de cientos de ciudadanos, lograron el rescate de los siete animales que todavía se encontraban en manos del sujeto.

La investigación indaga por el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de los animales al contemplarse el artículo 339C del Código Penal.

De igual manera, la senadora exaltó la importancia de que los Inspectores de Policía reciban la respectiva capacitación en el marco de un proceso policivo y de rescate de los animales, tal como lo establece la ley Ángel.

“Recordar que la ley Ángel habilitó a la Policía Nacional para que también hagan los procedimientos de aprehensión y ya no solamente las inspecciones de Policía”, explicó Padilla.

Actualmente, las mascotas atravesarán por un proceso de recuperación en custodia de la Alcaldía de Pasto mientras que la investigación en contra del sujeto denunciado busca garantizar la protección integral de las víctimas.