CANAL RCN
Colombia

Fuerte llamado de la Defensoría al Gobierno tras secuestro de dos niñas indígenas en Cauca

Durante la operación, los líderes indígenas fueron interceptados y retenidos por hombres armados que, posteriormente, se llevaron a las adolescentes.

Defensoría pide liberación de secuestrados en Arauca
Foto tomada de Twitter (@DefensoriaCol)

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
03:22 p. m.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave situación humanitaria que se vive en el norte del Cauca, luego de que dos niñas indígenas de 14 y 15 años, pertenecientes al pueblo Nasa, fueran secuestradas nuevamente por integrantes del grupo armado Jaime Martínez, apenas horas después de haber sido rescatadas del reclutamiento forzado.

RELACIONADO

Defensoría se pronuncia sobre secuestro de dos niñas en Cauca

Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, los hechos ocurrieron en el corregimiento de Timba, entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, cuando miembros de la Guardia Indígena de la Cxhab Wala Kiwe y las autoridades ancestrales trasladaban a las menores hacia un lugar seguro.

Durante la operación, los líderes indígenas fueron interceptados y retenidos por hombres armados que, posteriormente, se llevaron a las adolescentes.

La Defensoría calificó este hecho como una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario, señalando que los ataques contra la población civil y, en especial, contra niñas, niños y adolescentes, constituyen una violación directa al principio de distinción, que prohíbe dirigir acciones militares contra personas no combatientes.

“Estos hechos afectan directamente a dos adolescentes, especialmente protegidas por el Derecho Internacional, frente a quienes los grupos armados tienen la obligación de respeto absoluto”, señaló la Defensoría en su comunicado.

El organismo defensor exigió al grupo armado ilegal respetar la vida e integridad de las niñas y realizar su entrega inmediata a las autoridades étnicas.

Además, instó al Gobierno a implementar medidas urgentes de protección que garanticen la seguridad, la autonomía y la labor humanitaria de las comunidades indígenas que, en medio del conflicto, arriesgan su vida por proteger a sus menores y su territorio.

“Es necesario que el Estado promueva acciones efectivas para proteger la vida, autonomía y labor humanitaria de las autoridades étnicas, así como asegurar el retorno con vida de las y los menores de edad víctimas de reclutamiento”, enfatizó la entidad.

RELACIONADO

Secuestran a dos niñas en Cauca

La Defensoría reiteró que el reclutamiento y la utilización de menores de edad por parte de grupos armados constituye un crimen internacional.

Además, recordó que este tipo de acciones vulneran no solo las normas del DIH, sino también los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del Cauca, que continúan siendo víctimas del conflicto armado y de la presencia de estructuras ilegales en su territorio.

