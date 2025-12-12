Invías anunció que sufrió un ataque de ciberseguridad

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que se encuentra atendiendo un incidente de ciberseguridad que ha afectado parte de su infraestructura tecnológica y que, por el momento, impide la operación normal del sistema encargado de gestionar los permisos para transporte de carga extrapesada en el país.

Invías confirmó que fue víctima de ataque de ciberseguridad

De acuerdo con la entidad, el ataque se presentó el pasado 9 de diciembre de 2025, comprometiendo algunos sistemas de información a nivel nacional.

La falla ha generado interrupciones puntuales en el servicio, lo que afecta directamente a los transportadores que requieren autorización para movilizar carga sobredimensionada por las carreteras del territorio colombiano.

“El Instituto Nacional de Vías, Invías, informa que, debido a un incidente de ciberseguridad ocurrido el 9 de diciembre, algunos de nuestros sistemas de información a nivel nacional presentan fallas que impiden la gestión de permisos para el transporte de carga extra dimensionada”, se lee en el documento.

Adicionalmente, indicó que actualmente se adelanta una evaluación técnica para determinar el alcance del incidente y el tiempo estimado de recuperación.

De igual forma, que se están aplicando los protocolos establecidos para este tipo de eventos, en articulación con las autoridades competentes y bajo los lineamientos institucionales para la protección de la infraestructura digital.

Operación de Invías funciona con normalidad

Pese a la contingencia, la entidad confirmó que los demás servicios y operaciones continúan funcionando con normalidad, incluyendo el sitio web y los canales oficiales de correo, los cuales permanecen activos para trámites y consultas generales.

“Mientras tanto, la entidad continúa operando con normalidad y desarrollando sus actividades habituales. Para consultas regulares, nuestra página web y los canales de correo institucional funcionan con normalidad. Cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del Invías. Agradecemos su comprensión”, finaliza el documento.