Cayó por quinta vez alias Pipe Bareta, señalado jefe de sicarios en Ciénaga: ¿por qué estaba libre?

El presunto jefe de sicarios de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada fue detenido esta vez en flagrancia.

Alias Pipe Bareta
Foto: Policía Metropolitana de Santa Marta

noviembre 19 de 2025
03:10 p. m.
La Policía Nacional confirmó una nueva captura de Andrés Felipe García Socarrás, conocido como alias Pipe Bareta, quien ha sido vinculado durante años a una estructura criminal que opera en distintos puntos del departamento del Magdalena.

Su nombre figura desde hace tiempo en investigaciones relacionadas con homicidios, extorsiones y disputas territoriales.

Entre los hechos por los que ha sido mencionado está su presunta participación en el asesinato de los ambientalistas Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, ocurrido en diciembre de 2019.

Cayó por quinta vez alias Pipe Bareta, señalado jefe de sicarios en Ciénaga

En una operación ejecutada en el municipio de Ciénaga, Magdalena, unidades de la Policía Nacional lograron detener en flagrancia a alias Pipe Bareta, identificado como presunto cabecilla y coordinador de actividades delictivas en una organización criminal con presencia en la zona.

Durante el procedimiento, los uniformados le incautaron un revólver, munición y otros elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades competentes como parte del proceso judicial.

¿Quién es alias Pipe Bareta?

La Policía Metropolitana de Santa Marta señaló que el capturado llevaba por lo menos tres años vinculado a maniobras ilegales en el territorio, en especial al cobro de extorsiones a comerciantes, así como a la confrontación directa con otros grupos armados con los que sostenía una disputa por el dominio territorial.

En el año 2021, su nombre apareció en el cartel de los más buscados de Ciénaga, debido a la cantidad de hechos delictivos en los que presuntamente estuvo involucrado.

Pese a ese prontuario y a que esta es la quinta vez que es detenido, el hombre había recuperado la libertad hace un año, aun cuando existía material probatorio en su contra.

Ahora, tras su detención, alias Pipe Bareta, junto con el arma de fuego y las municiones halladas, fue puesto a disposición de la autoridad competente para avanzar en las diligencias judiciales correspondientes.

