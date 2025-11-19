CANAL RCN
Colombia

Alias Chipi, implicado en el caso Miguel Uribe, fue acusado por otro grave homicidio: ¿de qué se trata?

La víctima recibió ocho impactos de bala en un establecimiento comercial.

Alias Chipi acusado de otro crimen
Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
02:22 p. m.
La Fiscalía avanzó en la investigación de un nuevo asesinato. Lo más grave es que entre los implicados se encuentra el de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, actualmente detenido por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El nuevo homicidio fue cometido en Medellín, donde fue asesinado un ciudadano mexicano de 54 años.

Este caso incluye a varios involucrados, algunos ya condenados por preacuerdo.

Alias Chipi fue acusado por otro homicidio

La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra Elder José Arteaga Hernández, conocido como El Costeño o Chipi, y contra David Acosta Díaz, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector de El Poblado, en Medellín.

La víctima, un hombre de 54 años dedicado al comercio de productos tecnológicos, se encontraba dentro de un establecimiento de la zona cuando fue atacada.

Según la investigación, el agresor le disparó en ocho oportunidades, siguiendo un plan previamente estructurado.

¿Cómo se planeó el crimen contra el ciudadano mexicano en Medellín?

Las diligencias adelantadas por los investigadores permitieron establecer que, días antes del crimen, los dos acusados viajaron desde Bogotá hacia Medellín.

De acuerdo con la Fiscalía, ese desplazamiento tuvo como propósito coordinar las actividades necesarias para concretar la acción sicarial: reconocimiento del lugar, verificación de movimientos de la víctima y definición de los roles dentro de la ejecución.

Con base en ese trabajo previo, los acusados habrían ejecutado la acción tal como la habían proyectado.

La víctima fue asesinada dentro del local comercial, sin que alcanzara a recibir atención médica que pudiera revertir las heridas causadas por los disparos.

Por estos hechos, la Fiscalía llevó a los dos hombres a juicio por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos en modalidad agravada.

El proceso avanzará en las próximas etapas procesales mientras permanecen privados de la libertad.

Finalmente, el ente acusador recordó que alias Chipi está detenido por otro expediente: su posible participación en el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, caso que se adelanta de manera independiente al homicidio del ciudadano mexicano.

En cuanto a David Acosta Díaz, este se encuentra recluido en la cárcel de Acacías por un proceso adicional que cursa en su contra.



