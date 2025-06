Los milagros del Dr. Hakim, el neurocirujano que lucha por la vida de Miguel Uribe Turbay

En medio de la incertidumbre que se vive por el delicado estado de salud de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial hospitalizado en Bogotá, muchos han centrado su atención en el equipo médico que lo atiende.

Al frente está el doctor Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, quien no es ajeno a los casos donde la medicina se mezcla con la fe.

Una de las historias que ya cargan con su huella es la de María Juliana, una adolescente de 15 años que, contra todo pronóstico, sobrevivió a una hemorragia cerebral cuando era apenas una bebé.

María Juliana tenía solo tres meses de nacida cuando su vida cambió para siempre. A esa edad sufrió un infarto.

Desde ese momento, comenzó una lucha que su familia emprendió con ella sin saber que se prolongaría durante años.

Poco después del infarto aparecieron las convulsiones. Luego, cuando tenía siete meses, su condición se agravó aún más: fue diagnosticada con una hemorragia cerebral.

Los pronósticos eran devastadores. Los médicos les advirtieron a sus padres que las secuelas serían severas. Fue entonces cuando llegaron al consultorio del doctor Fernando Hakim.

Fue él quien recibió el caso y, luego de estudiar la condición de la niña, recomendó una intervención quirúrgica compleja, sin falsas ilusiones, pero con una claridad que dio confianza.

La madre de María Juliana recuerda con exactitud lo que les podría ocurrir:

No iba a poder caminar, no iba a poder comer sola, no iba a poder controlar esfínteres