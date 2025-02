“No es Venezuela el que me da un informe de inteligencia”: presidente Petro sobre coordenadas del ELN

En un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro, mientras hacía un minucioso balance del incumplimiento de cada una de las carteras, se refirió a cómo obtuvo las coordenadas de los campamentos del ELN.

Señaló al ministro de Defensa, Iván Velásquez por la negligencia al accionar contra esta guerrilla en puntos clave que fueron expuestos por él, a través de un cuestionado mensaje, puesto a que se trataba de información muy íntima que no manejaba inteligencia militar.

Explicó que él tuvo que hacerle saber la situación al Ejército:

Al presidente le llega información que no le llega al Ejército, y que el presidente manda al Ejército, porque implica una acción militar inmediata.

En medio de un evidente halón de orejas al ministro de Defensa, Petro reveló de dónde salió la información de inteligencia sobre la ubicación de campamentos del ELN.

El presidente le envió un claro mensaje al Ejército Nacional y al ministro Velásquez:

“Si el Estado venezolano y su Ejército hoy están cumpliendo con el compromiso que hizo con usted con una operación como Martillo, que saque los campamentos del ELN muy cómodos en Venezuela y entren a Colombia, el Ejército de Colombia debe responder", dijo.

Asimismo, se refirió con claridad a la información que llegó a sus manos:

Los datos con coordenadas dentro del territorio colombiano (…) los sitios por donde entran a Colombia, no es de inteligencia militar (…) Y no es Venezuela el que me da un informe de inteligencia porque sería espionaje, es el campesinado.