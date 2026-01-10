“Se fue como un rockstar”: Pipe Bueno reacciona a la muerte de Yeison Jiménez

El país entero llora al cantante Yeison Jiménez, pues su música dejó huella en millones de colombianos y su ausencia causa un vacío inimaginable. Por eso, el cantante Pipe Bueno, otro de los exponentes más importantes del género, habló con Noticias RCN para expresar su profunda tristeza por el contundente impacto que hoy sufre y llora el género popular.

Pipe Bueno reacciona a la muerte de Yeison Jiménez

El intérprete de ‘Guaro’ tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con Noticias RCN en donde reveló su profunda tristeza al conocer la desgarradora noticia.

“Yo creo que no hay mucho que decir porque simplemente se nos va uno de los artistas más relevantes del país… se va en uno de sus mejores momentos. Ya tuve la oportunidad de llorar, pero es una pérdida gigante”, explicó.

Aunque recalcó que el género popular impone una competencia “linda”, pues cada vez más son los artistas que suben el nivel, Pipe dejó claro su sentimiento ante la ausencia que ahora Jimenéz deja para el gremio.

“Es una pérdida gigantesca para la música colombiana, para Colombia, para nuestra industria. Era un parcero que también a uno lo estaba poniendo a ritmo, un talento para exportar de nuestro país… es muy lamentable”.

De igual manera, Bueno reveló algunas de las características que más diferenció la música de su colega, entre los demás exponentes del género.

“Él siempre demostró su competitividad, siempre le gustó ser el mejor. No hay que explicarlo mucho… y yo hasta sonriendo un poco y, con una sonrisa, si él estuviera aquí viendo lo que pasó… de esa manera se hubiera querido despedir, se está yendo como un rockstar”.

Pipe Bueno habla sobre sus conversaciones con Yeison Jiménez

Así mismo, Bueno recalcó la contundencia del trabajo que realizó Jimenéz dentro del género popular, pues se convirtió en el primer artista de la música ranchera en hacer el Estadio Campín y llenarlo en su totalidad.

“Yo hablé con él, lo felicité y siempre le expresé que lo que hacía, más allá de un logro personal, era increíble. Él no se imaginaba lo que estaba haciendo por nosotros como cantantes y colegas del género regional”.

De esta manera, Pipe reveló que su estilo de componer también fue un factor diferencial dentro de su música, pues componía y cantaba.

“Lo que venía para él era aún más gigante. Fue un tipo muy soñador que siempre cumplía lo que se proponía”.

Finalmente, Bueno logró recordar algunas de las mejores anécdotas en compañía de Jiménez con quien compartió un sin fin de historias que hoy atesora como uno de sus más valiosos recuerdos.

“Yo creo que él representa al colombiano, echado para delante. Su historia refleja eso y fue el ejemplo vivo de que cualquier colombiano que se propone algo, lo puede lograr”.