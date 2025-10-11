CANAL RCN
¿Quiénes son las cuatro víctimas mortales del accidente aéreo en la selva de Vaupés?

La aeronave en la que se desplazaban los cuatro tripulantes cayó minutos después de despegar desde Bocoa.

noviembre 10 de 2025
08:27 p. m.
Gabriel Gómez Sánchez, José Silva Bernal y Nadia Valencia Yepes, servidores públicos de la Registraduría que adelantaban jornadas de inscripción de cédulas en zonas apartadas del departamento de Vaupés, murieron junto al piloto Carlos Felipe Ramírez tras el desplome de la aeronave en la que regresaban a Mitú.

La aeronave en la que se desplazaban los cuatro tripulantes se precipitó a tierra minutos después de despegar del corregimiento de Bocoa, en una zona selvática no municipalizada.

Lo que se sabe del accidente aéreo en Vaupés

La avioneta, de matrícula HK641 y operada por la empresa Nativa Air, cubría la ruta entre Bocoa y Mitú, capital del departamento.

Los servidores públicos regresaban tras cumplir una jornada de inscripción de cédulas en puestos de votación ubicados en zonas de difícil acceso.

La Dirección Técnica de Investigación de la Aeronáutica Civil confirmó que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Adelantan investigaciones para esclarecer causas del accidente aéreo en Vaupés

En el lugar del accidente, las autoridades militares, la Policía y organismos de atención y prevención de desastres trabajan en la recuperación de los cuerpos y en el aseguramiento de la escena.

Las imágenes del lugar del impacto, en medio de la espesa selva amazónica, reflejan la magnitud del siniestro y han generado conmoción entre las comunidades locales y el personal de la Registraduría, que ha lamentado profundamente la pérdida de sus compañeros.

