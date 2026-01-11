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Ley de sometimiento llega este lunes a debate en la Cámara de Representantes

La sesión en la Cámara de Representantes será una de las primeras pruebas políticas para el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2026
04:24 p. m.
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El Gobierno Nacional afrontará este lunes una de las discusiones legislativas más relevantes de su agenda de seguridad con el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes del proyecto de ley de sometimiento, una iniciativa que busca crear un marco jurídico para que estructuras criminales y grupos armados ilegales se sometan a la justicia ordinaria sin acceder a concesiones o beneficios políticos.

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La discusión se produce en medio de las recientes operaciones de la fuerza pública contra organizaciones criminales en distintas regiones del país, entre ellas departamentos como Cauca, donde persisten problemas de orden público y reclutamiento de menores.

La iniciativa es considerada una pieza clave de la estrategia del Ejecutivo para promover el desmantelamiento de estas estructuras mediante incentivos judiciales condicionados al cumplimiento de exigencias legales.

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Rebaja de penas condicionada a verdad y reparación

Uno de los puntos que más debate ha generado dentro del proyecto contempla una reducción de hasta el 50 % de la pena acumulada para integrantes de grupos armados ilegales o estructuras criminales que decidan someterse a la justicia.

Sin embargo, este beneficio estaría sujeto al cumplimiento de condiciones específicas, entre ellas el aporte efectivo a la verdad, la reparación de las víctimas y la colaboración con las autoridades para contribuir al desmantelamiento de las organizaciones.

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Según el articulado, la reducción aplicaría únicamente para delitos cometidos en el marco de la pertenencia a estos grupos y deberá estar respaldada por contribuciones verificables ante la justicia.

La propuesta ha despertado opiniones divididas entre quienes consideran que facilitaría el desmonte de estructuras criminales y quienes advierten sobre la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas.

Reclutamiento de menores tendría beneficios limitados

Otro de los aspectos centrales del proyecto se refiere al reclutamiento de menores de edad. La iniciativa establece restricciones a los beneficios penales para quienes hayan participado en este delito. De acuerdo con la propuesta, cuando se compruebe que un integrante de un grupo armado ilegal o terrorista reclutó menores durante los 12 meses previos a la entrada en vigencia de la ley, la rebaja de la pena no podrá superar el 10 %.

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Además, el texto contempla la posibilidad de suspender la ejecución de la pena para quienes se presenten dentro de los primeros 180 días de vigencia de la norma, cumplan con todos los requisitos exigidos y no hayan ejercido funciones de mando dentro de la organización criminal.

La sesión en la Cámara de Representantes será determinante para el futuro de la iniciativa y marcará, además, una de las primeras pruebas políticas para el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien tendrá la tarea de acompañar la defensa del proyecto en el Congreso.

El resultado del debate será clave para definir el rumbo de una de las principales apuestas del Gobierno en materia de sometimiento y lucha contra las organizaciones criminales.

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