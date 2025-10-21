Reacciones y próximos pasos legales tras la absolución de Álvaro Uribe por el Tribunal Superior de Bogotá

En la mañana de este martes, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal.

A través de las redes sociales, personalidades de la política colombiana y el círculo cercano al expresidente Uribe reaccionaron ante la decisión del Tribunal.

Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador y expresidente del Senado, se pronunció a través de su cuenta de X. “La resolución de absolución al expresidente Álvaro Uribe refleja la solidez de nuestra institucionalidad y el firme compromiso de la rama judicial con el estado de derecho, estableciendo un precedente significativo en la defensa de la justicia”, expresó el congresista.

La senadora María Fernanda Cabal, precandidata a la Presidencia del Centro Democrático y cercana al expresidente, sugirió la posibilidad de que Uribe se presente como "candidato al Senado o a la vicepresidencia de la República", lo que ha generado especulaciones sobre el futuro político del exmandatario.

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial por la misma colectividad, le agradeció al expresidente “por ser el ejemplo a seguir, daremos la batalla por la Colombia que nos colombianos merecemos. ¡Lo mejor está por venir!”. La senadora agregó que “Siempre hemos confiado en su inocencia, siempre defendiendo su legado y su buen nombre. Aquí seguiremos #SiempreUribista #SiempreFirme”.

Reacciones de expresidentes de Colombia tras decisión del tribunal

El expresidente Iván Duque también celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. “¡Se ha hecho justicia! La inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido. Su gallardía, honestidad, patriotismo y compromiso con la legalidad han derrotado a tantos malquerientes que pretendieron castigar su batalla contra el crimen”, trinó el exmandatario.

Duque afirmó que el tribunal “derrotó todas las irregularidades del proceso con transparencia y rigor” y extendió una felicitación al expresidente, su equipo de defensa y su familia.

A través de su cuenta de X, el expresidente Juan Manuel Santos también se pronunció sobre el más reciente fallo. "La absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá debe ser recibida con respeto. Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida", expresó Santos.

El expresidente Andrés Pastrana también se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. "Enhorabuena, presidente y familia. Finalmente se hizo justicia en la instancia que despolitizó un proceso que nunca ha debido comenzar. Su temple y su fe inquebrantable han sido ejemplares", afirmó Pastrana.

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro criticó duramente la decisión del Tribunal. En su cuenta de X, Petro afirmó que "contradicen a la Corte Suprema de Justicia" y que con esta decisión "se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia". El mandatario relacionó el caso con la tensión diplomática actual con Estados Unidos, mencionando a Trump y su supuesta alianza con Uribe y otros políticos.

Anuncian casación en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de las personas acreditadas como víctimas en el caso, anunció a través de su cuenta de X: “Nos vamos a casación. Esta batalla no ha terminado”.

La decisión indica que solicitarán que el caso sea llevado a la Corte Suprema de Justicia, la cual será la encargada de tomar la última decisión sobre el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez.