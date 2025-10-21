CANAL RCN
Colombia

ATENCIÓN | Álvaro Uribe queda en libertad tras ser absuelto de los delitos que lo condenaron

Después de siete años de proceso judicial, 105 testigos y dos intentos de preclusión, el Tribunal Superior de Bogotá decidió tumbar la decisión de primera instancia.

ATENCIÓN | Álvaro Uribe queda en libertad plena tras ser absuelto de los delitos por los que lo condenaron
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
12:09 p. m.
Después de un largo proceso que se resumió en poco más de cuatro horas que duró la lectura de fallo en segunda instancia por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, fue revocada la condena de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe.

El alto tribunal lo declaró inocente y revocó la medida de detención. La decsisión a favor del expresidente fue salvada por la magistrada María Leonor Oviedo.

Álvaro Uribe automáticamente quedó en libertad plena tras revocársele los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, así lo confirmó el magistrado Merchán en la lectura de la decisión final del fallo en segunda instancia.

ATENCIÓN | Álvaro Uribe queda en libertad tras ser absuelto de los delitos que lo condenaron
De acuerdo con la lectura del fallo, no se probó la conversación cliente-abogado, con relación a lo que el expresidente Uribe ha señalado a lo largo de 13 años, que únicamente le pidió Diego Cadena verificar versiones que le estaban llegando.

El Tribunal confirmó que no se hizo ningún tipo de ofrecimiento o promesa remuneratoria.

A lo largo de la audiencia se desmitificó a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, parte también esencial del delito de soborno a testigos y en actuación penal, así como de Eurídice Cortés Velásquez, por lo que decidió compulsar copias para que el exparamilitar sea investigado.

El expresidente Uribe fue condenado en primera instancia, por la jueza Sandra Heredia, por los delitos soborno en la actuación penal y fraude procesal.

Declaran inocente a Álvaro Uribe, pero el caso aún no termina: ¿Podría volver a ser condenado?
Resumen de 13 años del caso Álvaro Uribe Vélez

Fueron 105 testigos llamados a declarar a lo largo del juicio, dos intentos de preclusión que fueron negadas.

Es importante señalar que el proceso inicia en el 2012 con una denuncia del expresidente Álvaro Uribe contra el entonces representante Iván Cepeda, pero fue en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, desde donde el caso completa una duración de siete años hasta este fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

Fueron cinco los fiscales que intervinieron en elcaso: Gabriel Jaime, Andrés Palencia, Víctor Salcedo, Gilberto Villarreal y Javier Cárdenas.

En toda la actuación de la Fiscalía, antes de tener el juicio en la Corte Suprema de Justicia, hubo tres magistrados, José Luis Barceló Camacho, Cristina Lombana y César Reyes.

Así como tres jueces de la República, los cuales también tuvieron intervención en el caso del expresidente Álvaro Uribe: Carmen Elena Ortiz Raza, Laura Barrera y Sandra Liliana Heredia.

Tribunal absolvió a Álvaro Uribe de su condena por el delito de soborno en actuación penal
Sumado pues a los tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá.

Julián Quintana, exdirector del CTI y abogado penalista confirmó que el caso no termina, puesto que llegará a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en un recurso extraordinario de casación que será instaurado en las próximas horas por la Fiscalía y las víctimas.

La magistrada se apartó porque estaba en contra de la exclusión de las interceptaciones, quien consideró que este recurso sí estaría dentro de los parámetros regulares.

Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe de soborno y fraude procesal
