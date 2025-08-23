Oposición en Israel llama a Netanyahu a formar gobierno temporal para liberar a los rehenes

El dirigente opositor Benny Gantz hizo este sábado un llamado al primer ministro Benjamin Netanyahu y a otros líderes políticos para conformar un gobierno temporal que permita facilitar la liberación de los rehenes que permanecen en poder de Hamás en la Franja de Gaza, dejando por fuera a los partidos de extrema derecha.

Gantz, jefe del partido Unión Nacional (centro derecha), pidió a Netanyahu, Yair Lapid y Avigdor Lieberman unirse en lo que denominó un “gobierno de redención de los prisioneros”. Según dijo, el objetivo es rescatar a la cincuentena de rehenes, vivos o muertos, que aún siguen cautivos desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

“El deber de nuestro Estado es antes que todo salvar la vida de los judíos y de todos los ciudadanos. Cada rehén en peligro de muerte podría ser nuestro hijo, su hijo”, señaló Gantz en conferencia de prensa.

Actualmente, Netanyahu perdió la mayoría parlamentaria tras la salida de los partidos ultra-ortodoxos ashkenazis y depende de sus socios de extrema derecha, quienes rechazan cualquier acuerdo con Hamás y exigen continuar la guerra hasta el aniquilamiento del grupo islamista.

De prosperar la propuesta de Gantz, la coalición alcanzaría 72 escaños de los 120 de la Knesset, sumando los 32 diputados del Likud (derecha), los 24 de Yesh Atid (centro) y los 8 de Israel Beiteinou (nacionalista).

Crece la presión social en Israel

Mientras tanto, decenas de miles de israelíes se manifestaron en Tel Aviv para exigir al gobierno un acuerdo que permita la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza. Estas protestas se repiten cada sábado desde hace meses.

Hamás ya aceptó un proyecto de tregua de 60 días, mediado por Egipto, Catar y Estados Unidos, que contempla la liberación de los cautivos en dos fases a cambio de centenares de prisioneros palestinos.

El jueves en la noche, Netanyahu dijo haber ordenado “negociaciones inmediatas” para la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra “en condiciones aceptables para Israel”, aunque no se refirió directamente a la propuesta aprobada por Hamás.

RELACIONADO Israel inició la ocupación total de Gaza para liberar a rehenes en poder de Hamás

El gobierno israelí aún debe confirmar si enviará una delegación para participar en el nuevo ciclo de negociaciones, en un lugar que no ha sido revelado por los mediadores.