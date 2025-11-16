CANAL RCN
Colombia Video

Reclutamiento de menores en Colombia: un panorama cada vez más crítico

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una de las formas de violencia más graves y dolorosas que enfrenta el país.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
06:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nuevamente, el país enfrenta un preocupante panorama: el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.

Se entregó tercer cabecilla de grupo armado que reclutaba menores en Cauca
RELACIONADO

Se entregó tercer cabecilla de grupo armado que reclutaba menores en Cauca

¿Cuál es la situación actual?

De acuerdo con información oficial, varios menores habrían sido reclutados en un campamento perteneciente a las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfatizó la responsabilidad de los grupos armados en estos hechos: “Deberíamos estar rechazando a los criminales. No escucho voces que condenen a quienes reclutan a los menores. A ellos es a quienes debemos reprochar; aquí el crimen es claro”, señaló.

Las autoridades recuerdan que se mantienen constantes operaciones militares en las que el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea han logrado rescatar a 120 menores y desvincular a cerca de 300 niños y niñas de las filas de los grupos armados.

 

Mujer contó cómo fue estar 11 años en el Clan del Golfo: reclutamiento le arrebató la infancia
RELACIONADO

Mujer contó cómo fue estar 11 años en el Clan del Golfo: reclutamiento le arrebató la infancia

¿Qué dicen las autoridades sobre las muertes de menores?

Por su parte, Leonardo González, director de Indepaz, reiteró que “ni el reclutamiento forzado ni el bombardeo que involucre menores son aceptables. La vida de niños, niñas y adolescentes debe estar por encima de cualquier estrategia militar”.

Medicina Legal confirmó la muerte de siete menores en los recientes bombardeos.

Además, la Fuerza Pública investiga una cifra denunciada por las propias disidencias, que señalan que serían 11 los menores fallecidos en la ofensiva militar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Fatal accidente en Cauca: caída de chiva deja dos muertos y tres heridos

Masacres en Colombia

Masacre en Ciénaga: sicarios acribillaron y dejaron mensajes amenazantes sobre los cuerpos de 3 víctimas

Carlos Fernando Galán

Galán prometió cambios tras monumental trancón que obligó a pasajeros de El Dorado a caminar para no perder sus vuelos

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿Era expulsión? Esta fue la fuerte patada que recibió Marino Hinestroza vs. América y causó polémica

Marino Hinestroza tuvo que ser atendido, pero el cuerpo arbitral determinó que no se tenía que mostrar la tarjeta roja. Vea el video.

Chile

Habrá segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán en diciembre

Con el 52,39% del conteo realizado, Jeannette Jara había obtenido un 26,58% de los votos y José Antonio Kast, el 24,32%.

Artistas

Reconocida exreina colombiana confesó que sufrió un angustioso accidente y que su vida estuvo en peligro

Cuidado personal

Riesgos de aguantar las ganas de miccionar: expertos explican sus consecuencias

Criptomonedas

Wallib impulsa el uso diario de criptomonedas y proyecta expansión regional