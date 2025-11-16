Reclutamiento de menores en Colombia: un panorama cada vez más crítico

Nuevamente, el país enfrenta un preocupante panorama: el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.

RELACIONADO Se entregó tercer cabecilla de grupo armado que reclutaba menores en Cauca

¿Cuál es la situación actual?

De acuerdo con información oficial, varios menores habrían sido reclutados en un campamento perteneciente a las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfatizó la responsabilidad de los grupos armados en estos hechos: “Deberíamos estar rechazando a los criminales. No escucho voces que condenen a quienes reclutan a los menores. A ellos es a quienes debemos reprochar; aquí el crimen es claro”, señaló.

Las autoridades recuerdan que se mantienen constantes operaciones militares en las que el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea han logrado rescatar a 120 menores y desvincular a cerca de 300 niños y niñas de las filas de los grupos armados.

¿Qué dicen las autoridades sobre las muertes de menores?

Por su parte, Leonardo González, director de Indepaz, reiteró que “ni el reclutamiento forzado ni el bombardeo que involucre menores son aceptables. La vida de niños, niñas y adolescentes debe estar por encima de cualquier estrategia militar”.

Medicina Legal confirmó la muerte de siete menores en los recientes bombardeos.

Además, la Fuerza Pública investiga una cifra denunciada por las propias disidencias, que señalan que serían 11 los menores fallecidos en la ofensiva militar.