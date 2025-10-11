CANAL RCN
Colombia

Se entregó tercer cabecilla de grupo armado que reclutaba menores en Cauca

Su decisión de presentarse se habría dado tras las constantes operaciones militares desarrolladas por la Sexta Brigada del Ejército.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
09:53 a. m.
En las recientes horas, el Ejército Nacional confirmó que un tercer cabecilla y financiero de un grupo armado residual decidió entregarse voluntariamente en la ciudad de Ibagué, Tolima.

Se entregó en Ibagué cabecilla de grupo armado

Según las autoridades, el individuo operaba principalmente en los departamentos del Huila y el Cauca, donde también cumplía funciones de reclutamiento de menores dentro de la organización.

Su decisión de presentarse se habría dado tras las constantes operaciones militares desarrolladas por la Sexta Brigada del Ejército en zonas rurales de Rovira e Ibagué, que mantenían una fuerte presión sobre estos grupos al margen de la ley.

La entrega se produjo durante actividades preventivas contra la extorsión y el secuestro lideradas por el Gaula Militar Tolima. En el procedimiento, el hombre manifestó su intención de acogerse al programa de sometimiento a la justicia promovido por el Gobierno nacional.

“Gracias al desarrollo de las operaciones ofensivas sobre el sector de Rovira y parte rural de Ibagué de nuestros soldados de la Sexta Brigada, y cansado de huir de las operaciones militares de nuestros soldados del Ejército Nacional en los departamentos de Cauca y Huila, hasta la capital tolimense llegó está persona para entregarse voluntariamente ante nuestras tropas del Gaula Militar Tolima”, detalló el Ejército.

Hombre que reclutaba menores para grupo armado se entregó

Como parte de su colaboración, proporcionó información relevante sobre las actividades ilícitas en las que participaba, con el objetivo de contribuir a la seguridad de su familia y a los procesos judiciales en curso.

El exintegrante quedó bajo protección del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia, entidad encargada de brindar acompañamiento a quienes deciden abandonar las armas y reintegrarse a la vida civil.

