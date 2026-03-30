Policía da recomendaciones para no ser víctima de ‘paseo millonario’: tenga en cuenta

Este lunes 30 de marzo, las autoridades dieron a conocer más detalles sobre el secuestro de Diana Ospina, quien fue víctima del llamado ‘paseo millonario’, un tipo de extorsión.

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Este crimen se dio en la madrugada del domingo 22 de febrero. Después de estar en Theatron, solicitó un vehículo por una aplicación, pero ninguno le aceptó. Entonces tomó un taxi que la llevó hasta la entrada de su casa.

Los casos de Diana Ospina y Neill Felipe Cubides están relacionados

Sin embargo, cuando se iba a bajar, dos sujetos provenientes de otro taxi la obligaron a salir y subirse en el otro vehículo. Por más de 24 horas, no se supo nada sobre su paradero y, paralelamente, hubo varios movimientos financieros.

En horas de la noche del 23 de febrero, Ospina llegó al CAI Mirador. Los policías la ayudaron a retornar a su casa.

Pues bien, las autoridades analizaron más de 60 mil datos, 12 horas de video e hicieron entrevistas; labores que resultaron con la captura de los hermanos Diego Armando (‘Pachanga’) y Juan Pablo (‘Pablito’) Gómez Cardozo.

El primero es cabecilla de una banda dedicada al ‘paseo millonario’ y el segundo fue el conductor y perfilador. ‘Pachanga’ había cumplido una condena de tres años por hurto y ‘Pablito’ había salido de un centro hace seis meses.

Las horas de pánico que vivió Ospina ocurrieron en Bosa, San Cristóbal y Juan Rey de Usme. En este último lugar, la secuestraron en una vivienda. Los criminales le robaron 50 millones de pesos.

Los tipos de extorsión

Carlos Fernando Galán, alcalde de la ciudad, reveló que el taxi es propiedad del mismo dueño del carro que se utilizó con Neill Felipe Cubides, profesor del Externado que fue víctima de ‘paseo millonario’ y terminó asesinado e incinerado en el sur de Bogotá.

Tomando en cuenta ambos casos, las autoridades concluyeron que hay cuatro modalidades principales de extorsión: suplantación de grupos armados, hacerse pasar como familiares o autoridades, falso servicio y con propósitos íntimos.

Con respecto al ‘paseo millonario’, dieron las siguientes recomendaciones para no caer en manos de los delincuentes: pedir el servicio en una aplicación autorizada, compartir en tiempo real la ubicación y datos del vehículo, estar alerta sobre cambios de ruta y no dar información personal o financiera en el recorrido.

En caso de ser víctima, lo clave es mantener la calma, no confrontar a los secuestradores y, al momento de quedar libre, comunicarse con la Policía.