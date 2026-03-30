Se definen los 6 repechajes al Mundial: fecha, partidos y horarios

La ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su capítulo más emocionante. Con 42 selecciones ya clasificadas, este martes 31 de marzo se conocerán los seis últimos cupos para completar el cuadro de 48 equipos que disputarán la cita orbital en Norteamérica. La jornada promete ser una auténtica maratón de emociones, con seis finales que paralizarán al planeta fútbol y que definirán el destino de varias selecciones históricas.

Europa entregará cuatro boletos en una tarde de alto voltaje, mientras que México se convertirá en el escenario neutral de las dos finales intercontinentales que cerrarán el clasificatorio. Todo está servido para una fecha que, por nombres y dramatismo, está para alquilar balcón.

RELACIONADO Así quedaría Colombia en el ranking FIFA tras las dos derrotas

Europa define cuatro clasificados en duelos de vida o muerte

La acción comenzará en territorio europeo con cuatro partidos programados para la 1:45 p. m. (hora de Colombia). Los cruces enfrentarán a Bosnia y Herzegovina contra Italia, República Checa frente a Dinamarca, Kosovo ante Turquía y Suecia contra Polonia. Los vencedores de cada llave asegurarán su presencia en la Copa del Mundo.

El atractivo es enorme por la presencia de selecciones tradicionales que no quieren faltar a la gran cita. Italia carga con la presión más alta, mientras que Polonia, Suecia, Dinamarca y Turquía también llegan con la obligación de responder en una noche sin margen de error. Serán partidos de tensión máxima, definidos por detalles y por la capacidad de soportar la presión.

México baja el telón con los dos repechajes intercontinentales

Una vez finalice la jornada europea, toda la atención se trasladará a México, país elegido por la FIFA como sede neutral para los repechajes entre confederaciones. Allí se jugarán las dos últimas finales del camino al Mundial.

La primera será entre República Democrática del Congo y Jamaica, desde las 4:00 p. m., en un duelo que promete intensidad y mucha velocidad. Más tarde, a las 10:00 p. m., Irak se medirá ante Bolivia, partido que despierta enorme expectativa en Sudamérica por la ilusión de la Verde de volver a un Mundial.

RELACIONADO Luis Díaz mandó un claro mensaje a los hinchas colombianos tras las dos derrotas

Será una jornada histórica: seis finales, seis boletos y la última oportunidad para escribir el nombre en la Copa del Mundo 2026.