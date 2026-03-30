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Ya fueron identificados los 61 soldados víctimas del siniestro aéreo en Puerto Leguízamo

La institución agradeció su sacrificio y entrega por la patria hasta el último momento.

Foto: Ejército Nacional
Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
04:32 p. m.
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A una semana del siniestro aéreo registrado en cercanías al aeropuerto de Puerto Leguízamo, Putumayo, el Ejército Nacional informó que Medicina Legal logró identificar a los últimos seis soldados que fallecieron en medio de este accidente, que cobró la vida de 61 hombres de sus filas.

“Termina la espera para sus familias. Hoy, con el respeto más profundo, despedimos a todos nuestros héroes por siempre, que partieron en el accidente aéreo. Para sus familias toda nuestra solidaridad”, se lee en una publicación en la que, además, agradecen:

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“Que llevaron el uniforme con dignidad hasta el último segundo”, y reconocieron “su sacrificio y entrega a la patria. Recibir a nuestros soldados es un acto de dolor que entristece a los colombianos. Gracias por ser el orgullo de una nación”.

¿Quiénes son los 61 soldados fallecidos en el siniestro aéreo de un avión militar en Puerto Leguízamo?

Las 61 víctimas del siniestro, de acuerdo con la institución, son el soldado Kaleth David Julio y los soldados profesionales Romey Vargas, Arley Tordecilla, Jaider Solís, Alejandro Ramírez, Juan Camilo Ovallos, Wilson Otavo, Janier Navarro, Jonatan Moreno, Ederxander Morales, José Marco Mendoza, Marco Tulio Martínez, Jesús Eduardo Hernández, Luis Eduardo González, John Fader Cruz, Cristian Contreras, Jesús Chiquillo, Juan Sebastián Chaverra, Julián Céspedes, Cristian Baza, Santiago Arias, Daniel Arias, Camilo Andrés Argel, José Esteban Marino, Brandon Jiménez, Rafael Guerra, Brayan Espejo, Yeiner Cabrera, Luis Eduardo Blanco, Jarvi Dabián Morán, Juan Ernesto Quintero, Wilmer Petevy, Urbano Pertúz, Giovanny Ocampo, Eider Obando, Luis Andrés Noreña, José Yefer Moreno, Fabián Moreno, Andrés Javier Moreno, Anderson Steven Moreno, Jorge Luis Morales, Jeison Mena, Mateo Herrera, Benjamín Pérez, José Alfredo Pérez, Hugo Mario Varón, Jhon Jairo Libreros, Óscar Romero, Leandro Díaz, William Vélez, Deimer Alexis Muñoz, Luis Antonio López, Gildardo Montanchez, Eyder Yobany Dizu, Jesús Antonio Narváez, Carlos Andrés Giraldo y Jesús Alejandro González.

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Además, fallecieron el cabo tercero Yeferson Fabián Otavo; el cabo tercero Jhon Jairo Acuña; el cabo primero Jairo Andrés Rincón y el sargento segundo Carlos Andrés Tabaco.

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