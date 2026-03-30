Mujer denuncia que un hombre la acosó cuando compraba pan en Bogotá: no sería el primer caso

A través de redes sociales, una usuaria identificada como Valentina Díaz, dio a conocer un presunto caso de acoso sexual en Bogotá.

Ella grabó la situación que vivió en un establecimiento comercial. Cuando estaba saliendo del sitio después de pagar, un hombre la increpó y le dijo “vístase si no quieren que la miren. Vístase o desvístase”.

Mujer grabó lo ocurrido

“La niña no quiere que la miren y anda así en shorts”: este fue otro de los comentarios que le dijo el hombre. A las afueras de la tienda, otros clientes lo confrontaron mientras Díaz seguía grabando.

La mujer contó que acababa de salir del gimnasio y pidió que el video se difundiera: “Estamos cansadas de tener que soportar este tipo de acosos y comportamientos inadecuados en contra de nosotras. No es justo que personas como esta se crean con el derecho de intimidarnos, agredirnos y acosarnos de esta manera”.

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Me acosó verbalmente simplemente por mi forma de vestir, a tal punto que personas que estaban presenciando la situación tuvieron que intervenir y defenderme.

Hombre habría violentado a su pareja

En las últimas horas, la FM conoció más detalles de este caso y reveló videos sobre otras situaciones que también implicarían a este hombre.

En el material audiovisual, quedó grabado el momento en el que habría utilizado la violencia contra otra mujer, quien sería su pareja. La FM indicó que supuestamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Teniendo en cuenta ambos hechos, el medio indicó que la Secretaría de la Mujer y la Policía de la ciudad ya están al tanto y estarían unificando los expedientes para llevarlo ante las autoridades correspondientes para que responda por violencia de género y lesiones personales.

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