CANAL RCN
Economía

DIAN anunció aumento de controles por Black Friday y Black Days: visitarán más de 14.000 establecimientos

La entidad visitará más de 14.000 establecimientos y hará seguimiento en tiempo real a la expedición de facturas electrónicas.

Centro comercial
FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
01:51 p. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) intensifica sus acciones de control durante la temporada de fin de año, un periodo en el que Black Days y Black Friday elevan de forma significativa la actividad comercial.

Con un despliegue de 3.500 funcionarios y más de 14.000 visitas programadas en establecimientos del país, la entidad busca asegurar el cumplimiento de la factura electrónica, una obligación clave para la transparencia tributaria y la reducción de prácticas que afectan el comercio formal.

Para reforzar estas acciones, la DIAN envió más de 875.000 comunicaciones a facturadores de múltiples sectores económicos, recordando los requisitos legales de la factura electrónica

La entidad también remitió 630.000 extractos con indicadores precisos sobre ventas, compras y niveles de facturación electrónica durante el último trimestre.

Seguimiento en tiempo real y fortalecimiento de la fiscalización

Un componente clave de la estrategia es el seguimiento en tiempo real que realiza el Centro de Monitoreo de la DIAN. Esta herramienta tecnológica permite identificar tanto a contribuyentes como a establecimientos comerciales que no cumplen con la expedición de la factura electrónica.

Gracias a este sistema, la entidad puede seleccionar casos para visitas de facturación e iniciar los procesos sancionatorios correspondientes, lo que refuerza la autoridad y capacidad de respuesta del organismo fiscal.

Durante 2025, este enfoque de fiscalización activa ha dado resultados concretos. En lo corrido del año, la DIAN ha realizado 103.000 visitas de verificación en todo el territorio nacional, una cifra que evidencia el alcance de su gestión operativa.

Además, ha ejecutado 1.000 cierres de establecimientos por incumplimientos en facturación y aplicado sanciones por 1.209 millones de pesos, junto con la emisión de 1.410 pliegos de cargos.

