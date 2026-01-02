CANAL RCN
Colombia vs. Portugal y la logística del viaje: Kissimmee toma protagonismo en Florida

Miles de colombianos se preparan para viajar a Miami y disfrutar del Mundial y la selección Colombia.

James Rodríguez
febrero 01 de 2026
09:21 a. m.
El partido entre Colombia y Portugal, programado para el próximo 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, será uno de los eventos más esperados por los aficionados al fútbol en Estados Unidos. En ese contexto, Kissimmee aparece como un punto estratégico para muchos hinchas colombianos que viajarán a Florida, no solo por su ubicación, sino por la conectividad que ofrece hacia varias de las ciudades que albergarán partidos del Mundial de la FIFA 2026.

Ubicada en el centro del estado y a unos 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, Kissimmee permite un acceso relativamente sencillo a diferentes sedes. Una de las alternativas más utilizadas para desplazarse hasta Miami es el tren de alta velocidad Brightline, que conecta Orlando con el sur de Florida en un recorrido cercano a las tres horas. Este sistema ferroviario se ha consolidado como una opción práctica para quienes se movilizan entre ciudades durante grandes eventos deportivos.

La cercanía con el aeropuerto de Orlando también resulta clave. Desde allí operan numerosos vuelos diarios sin escalas hacia distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá que serán protagonistas durante la Copa del Mundo, lo que facilita la logística para los viajeros que planean seguir varios partidos.

Kissimmee es conocida por su amplia oferta de alojamiento, con una alta concentración de casas vacacionales y hoteles de diferentes categorías. Esta diversidad permite que grupos de amigos o familias encuentren alternativas ajustadas a distintas necesidades, especialmente en temporadas de alta demanda como la que se espera para 2026.

Además de su ubicación, la ciudad se encuentra a pocos minutos de los principales parques temáticos de Orlando, lo que la convierte en un punto intermedio entre jornadas de fútbol y actividades recreativas. A esto se suman opciones culturales y de entretenimiento local, como el Old Town de Kissimmee, un espacio tradicional que reúne música en vivo, exhibiciones de autos clásicos y eventos abiertos al público.

En medio de un calendario cargado de fútbol, Kissimmee se perfila como una base funcional para quienes buscan combinar movilidad, descanso y cercanía a los principales escenarios deportivos de Florida.

