Rompió el silencio la hermana de alias Naín, cabecilla abatido en La Guajira: esto dijo

En la madrugada de este viernes 4 de septiembre, la Policía dio de baja a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, uno de los objetivos prioritarios de la fuerza pública.

‘Naín’ era el máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Los uniformados lo sorprendieron en su propia vivienda en Riohacha, donde también fueron neutralizados dos cómplices (‘El Tío’ y ‘Casiloco’) y su pareja alias La Bebecita.

¿Cómo fue el operativo?

Por este hombre había vigentes cinco órdenes de captura relacionadas con los delitos de homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. De igual forma, la Interpol tenía una circular roja en su contra por si llegaba a huir al exterior.

Desde hace más de dos años, alias Naín estuvo detrás de asesinatos, secuestros, extorsiones y demás delitos en Magdalena, La Guajira y Cesar. Por si fuera poco, retaba a las autoridades en redes sociales, donde mostraba sus armas, joyas y motocicletas.

Se recuerda, por ejemplo, que después de un partido de la Selección Colombia, lideró una caravana de motos en La Guajira. Esto, mientras era el hombre más buscado del departamento.

El pedido de la hermana de ‘Naín’

Antes de posesionarse, el presidente Abelardo de la Espriella había anunciado que ‘Naín’ iba a ser un objetivo de alto valor. Pues bien, le pusieron fin a su imperio criminal sin que se cumpliera aún el primer mes en el poder.

Rosa María Pérez Toncel, la hermana del cabecilla, habló con los medios de comunicación locales y pidió que el cuerpo se le sea entregado a la familia para darle sepultura.

“Desde que supimos que eso pasó, nos hemos dirigido a todas partes para buscar su cuerpo hasta que dimos con que está acá en el batallón (Cartagena en Riohacha). Llegamos a las 5:00 a. m. y necesitamos verlo. Su madre necesita ver que sí es su hijo”, expresó al solicitar que los restos no sean trasladados a Barranquilla.