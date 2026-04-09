CANAL RCN
Colombia Video

Rompió el silencio la hermana de alias Naín, cabecilla abatido en La Guajira: esto dijo

Las autoridades dieron de baja al cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada este 4 de septiembre en La Guajira.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 04 de 2026
07:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la madrugada de este viernes 4 de septiembre, la Policía dio de baja a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, uno de los objetivos prioritarios de la fuerza pública.

Prontuario de 'Bendito Menor' o 'Naín': secuestros, masacres, extorsiones y un imperio criminal en el Caribe
RELACIONADO

Prontuario de 'Bendito Menor' o 'Naín': secuestros, masacres, extorsiones y un imperio criminal en el Caribe

‘Naín’ era el máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Los uniformados lo sorprendieron en su propia vivienda en Riohacha, donde también fueron neutralizados dos cómplices (‘El Tío’ y ‘Casiloco’) y su pareja alias La Bebecita.

¿Cómo fue el operativo?

Por este hombre había vigentes cinco órdenes de captura relacionadas con los delitos de homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. De igual forma, la Interpol tenía una circular roja en su contra por si llegaba a huir al exterior.

Desde hace más de dos años, alias Naín estuvo detrás de asesinatos, secuestros, extorsiones y demás delitos en Magdalena, La Guajira y Cesar. Por si fuera poco, retaba a las autoridades en redes sociales, donde mostraba sus armas, joyas y motocicletas.

Se recuerda, por ejemplo, que después de un partido de la Selección Colombia, lideró una caravana de motos en La Guajira. Esto, mientras era el hombre más buscado del departamento.

El pedido de la hermana de ‘Naín’

Antes de posesionarse, el presidente Abelardo de la Espriella había anunciado que ‘Naín’ iba a ser un objetivo de alto valor. Pues bien, le pusieron fin a su imperio criminal sin que se cumpliera aún el primer mes en el poder.

VIDEO | Así fue como alias Naín, el ‘influencer del crimen’, cayó en la trampa de la Policía
RELACIONADO

VIDEO | Así fue como alias Naín, el ‘influencer del crimen’, cayó en la trampa de la Policía

Rosa María Pérez Toncel, la hermana del cabecilla, habló con los medios de comunicación locales y pidió que el cuerpo se le sea entregado a la familia para darle sepultura.

“Desde que supimos que eso pasó, nos hemos dirigido a todas partes para buscar su cuerpo hasta que dimos con que está acá en el batallón (Cartagena en Riohacha). Llegamos a las 5:00 a. m. y necesitamos verlo. Su madre necesita ver que sí es su hijo”, expresó al solicitar que los restos no sean trasladados a Barranquilla.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Ni gobernadores ni alcaldes podrán adelantar negociaciones con estructuras terroristas, advierte De la Espriella

Bolívar

Video | Captan momento en el que se desploman las graderías durante las fiestas en Santa Rosa de Lima, Bolívar

Gobierno Nacional

Implicaciones tras la decisión de un juzgado sobre suspender temporalmente los bombardeos

Otras Noticias

Finanzas personales

Personas con Tesla en Colombia deberán pagar más por este servicio: conozca la tarifa

A partir de octubre, la Conectividad Premium costará $69.900 al mes. Conozca qué incluye el servicio.

Ecuador

Fuerte sismo se sintió en Ecuador hoy 4 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano monitoreó este movimiento telúrico y específico el epicentro.

América de Cali

Dimayor confirmó nueva decisión contra América de Cali por caso Yhormar Hurtado

Viral

"Comunicado oficial": el actor Francisco Bolívar se pronunció tras los videos que generaron preocupación

Cuidado personal

Salud digestiva en Colombia: Alianza científica investigará la flora intestinal para combatir patologías frecuentes