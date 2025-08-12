CANAL RCN
Reconciliación en Antioquia: así fue el encuentro entre víctimas y victimarios

Tras veinte años de sufrimiento por lo ocurrido con los falsos positivos, víctimas se reúnen para reconstruir la verdad, sanar las heridas y avanzar en un proceso de reconciliación.

diciembre 08 de 2025
08:20 p. m.
Se trata del padre de Robinson Alejandro Gómez, víctima de los llamados falsos positivos.

Esta es la crónica sobre los falsos positivos

Su papá fue asesinado, torturado y desaparecido en 2003. Un año después, la misma unidad militar acabó con la vida de su hermana, María Juliana, una niña que, antes de morir, fue víctima de abuso sexual por parte de militares.

La familia ha cargado durante años con un dolor profundo, marcado por la búsqueda constante de verdad, justicia y dignidad para sus seres queridos.

No debemos tener miedo, porque las víctimas debemos ser escuchadas, comentó Robinson Gómez.

Así fue el encuentro entre víctimas y victimarios en Antioquia

En Granada, Antioquia —uno de los municipios más golpeados por las ejecuciones extrajudiciales— víctimas y victimarios compartieron durante tres días un mismo espacio para narrar lo ocurrido, asumir responsabilidades y dignificar a quienes fueron arrebatados.

Tomé la decisión equivocada de que le quitaran la vida, Freud Amín Niño, compareciente ante la JEP.

El gesto de Robinson generó profunda admiración. Frente a su victimario dijo que lo perdonaba y se acercó a abrazarlo, un paso significativo en su proceso de reparación.

Muy duro, pero a la vez muy bueno y sanador que a uno le digan la verdad de cómo fueron las cosas, porque a ella la mataron, pero en realidad fue muerta en combate, comentó Robinson Gómez.

Luego de ese encuentro, se logró que las víctimas participaran en un espacio de reconciliación con los responsables, donde pudieron expresar su perdón públicamente como parte del proceso hacia la paz total.

