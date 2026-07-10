Reconocido comerciante fue secuestrado en Ocaña, Norte de Santander

Hay preocupación en Ocaña, Norte de Santander, tras el secuestro de un reconocido comerciante en el sector de El Latillo, zona rural.

Se trata de Otoniel Ortega, de quien no se sabe nada desde la madrugada del martes, 6 de octubre.

De acuerdo con su familia, hombres armados habrían llegado hasta una de sus propiedades, lo obligaron a salir y, posteriormente, a acompañarlos, antes del amanecer.

Autoridades investigan el crimen que mantiene en vilo a su familia:

Las autoridades, en Ocaña, trabajan de forma coordinada para determinar qué grupo armado está tras el secuestro de Ortega.

Su familia espera recibir noticias sobre su paradero o estado actual en las próximas horas.

Según información preliminar, Ortega habría sido secuestrado en la madrugada del martes, pero no fue hasta la tarde que el caso llegó a manos de las autoridades.

Tras cuatro años de repunte, los índices de secuestro disminuyen en el país:

Según cifras del Ministerio de Defensa, por primera vez en cuatro años, los índices de secuestro en el país registraron una disminución en los ocho primeros meses de 2026.

Durante el mismo periodo de 2025, se registraron en el país 434 víctimas de secuestro: 196 más (un 45 %) que en 2026, cuando fueron reportadas 238.