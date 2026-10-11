Concesión de El Campín: concejal advierte presuntas irregularidades y ganancias por $90.000 millones

El Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se encuentra en el centro de una controversia administrativa que enfrenta al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) con Sencia, la empresa concesionaria encargada de su administración.

¿En qué va la polémica por el estadio El Campín?

El proceso sancionatorio se originó tras la cancelación de última hora del partido entre Millonarios y Once Caldas el pasado 13 de octubre, cuando miles de aficionados ya se encontraban dentro del estadio. El deterioro de la gramilla, atribuido a la realización de múltiples conciertos en el recinto deportivo, impidió que el encuentro se llevara a cabo.

Cabe mencionar que el proceso de concesión se inició en 2018 durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, cuando se aprobaron los estudios y propuestas. Cinco años después, en diciembre de 2023, bajo la administración de Claudia López, se adjudicó el contrato.

Finalmente, en enero de 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán firmó el acuerdo definitivo con Sencia. Posteriormente, Corficolombiana, del Grupo Aval, adquirió el 50% de las acciones de la concesionaria.

Las audiencias contra Sencia

El IDRD realizó una primera audiencia el 29 de octubre para presentar cargos contra Sencia, y una segunda este 9 de noviembre donde la empresa presentó sus descargos. Sin embargo, aún no existe fecha definida para una tercera audiencia.

Juan David Quintero, concejal de Bogotá se refirió al tema en Noticias RCN y habló sobre la millonaria suma que pagó el grupo koreano BTS antes de realizar el concierto por el que se desató toda la polémica.

Según Quintero, la sanción a la que se enfrentaría Sencia sería de 115 millones de pesos, cifra que no contrasta los aproximadamente 2.800 millones de pesos que pagó la banda internacional por arrendar el estadio para el concierto y por la reparación de la grama.

En consecuencia, el concejal presentó ante la Personería un documento de más de 60 páginas con denuncias sobre el manejo del contrato. Según sus declaraciones este caso demuestra cómo se entregó el activo más valioso que tenía Bogotá en materia de deporte y entretenimiento a “unos hábiles empresarios que montaron un negocio especulativo” en el que han ganado mucho dinero.

Entre las irregularidades señaladas destaca la implementación de la tecnología Big Rolls para cambio de gramilla, traída de Brasil sin haber sido probada bajo las condiciones climáticas de la capital, lo que habría generado nuevos problemas en el terreno de juego.

El concejal también denunció un caso de “puerta giratoria” cuando el director de Alianzas Público-Privadas del IDRD que recibió la propuesta de Sencia posteriormente se convirtió en CEO de la empresa concesionaria.

RELACIONADO Esta sería la multa que tendría que pagar Sencia por el mal estado de la gramilla de El Campín

Adicionalmente, la administración actual modificó el alcance del contrato, pasando de una remodelación a la construcción de un nuevo estadio, operación que según Quintero permitió a los socios iniciales de Sencia obtener ganancias por 90 mil millones de pesos.

Cabe mencionar que este medio intentó contactar a Sencia para conocer sus declaraciones frente a la polémica, pero se negaron a brindar algún tipo de pronunciamiento público mientras el proceso sancionatorio está en curso.