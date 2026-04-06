Así impidieron que los ladrones se salieran con la suya robando costosos carros en Fusagasugá

En menos de 24 horas, las autoridades en Cundinamarca recuperaron cinco vehículos que habían sido robados en Fusagasugá en la madrugada del 2 de junio. El crimen quedó registrado en video.

El delito se presentó en el barrio Fusacatán, concretamente en el parqueadero de una tienda. Después del llamado de urgencia, la Policía puso en marcha un plan candado y analizó los videos de las cámaras para conocer qué ruta tomaron.

¿Cómo ocurrió el robo?

Pues bien, se supo que los delincuentes huyeron por el peaje San Miguel y escondieron los carros, avaluados en 700 millones de pesos, en El Perdomo y Castilla; barrios en las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy, en Bogotá.

Cifras de la Secretaría de Seguridad muestran que entre enero y abril de este 2026, se presentaron 830 robos de automotores en Bogotá. La tendencia es que este crimen ha ido a la baja, debido a que el año comenzó con 283 casos y, culminado el cuatrimestre, cerró en 143.

Los números también indican que las localidades más azotadas por esta clase de robos fueron Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba y Puente Aranda. Además, los hechos se dieron mayormente en las madrugadas de los jueves, viernes, sábados, y noches de los martes, miércoles, jueves y viernes.

¿Cuánto cuestan los carros?

Según la agencia de Seguros Falabella, los modelos más hurtados en Bogotá son Toyota Fortuner, Hilux, Corolla Cross, Mazda CX-5, CX-30, Kia Picanto y Chevrolet Spark.

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Frente a las modalidades, los balances apuntan que las cuatro más frecuentes son: robo de carros en sitios abandonados, uso de llaves maestras, robos por encargo y el desmantelamiento para el negocio de las autopartes.

En cuanto al robo de motocicletas, hubo una caída de enero a marzo, pero los casos se volvieron a disparar en abril, pasando de 265 a 304 hechos. A nivel geográfico, los casos se dieron mayormente en Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba.