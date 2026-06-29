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Autoridades realizan en Quindío la mayor incautación de cocaína en vías del país de 2026

De acuerdo con el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el cargamento iba rumbo a Europa y Norteamérica.

Noticias RCN

junio 29 de 2026
01:40 p. m.
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El mayor decomiso de cocaína en carreteras del país, en lo que va de 2026, se realizó durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo en el departamento del Quindío.

El hallazgo fue dado a conocer el lunes, 29 de junio, por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, que celebró el golpe que representa a las finanzas de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

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La Policía de Tránsito logró identificar la droga, camuflada entre material de construcción:

la incautación ocurrió en medio de un procedimiento vial, cuando agentes de tránsito requirieron el vehículo de carga en el que iba camuflado el cargamento de droga, en el sector conocido como La Herradura.

Según el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el coronel Jairo Alonso Parra Archila, fue gracias a la “habilidad, el conocimiento y la experiencia” de los uniformados que logró encontrarse el cargamento de 2,3 toneladas de clorhidrato de cocaína.

El camión iba cargado con tubos de hierro de gran tamaño y, en su interior, iban camuflados los paquetes de droga que, finalmente, retiraron con la ayuda de cuerdas.

Incautan 282 kilos de cocaína camuflados en impermeabilizantes en el aeropuerto El Dorado
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Los paquetes de droga iban rumbo a Norteamérica y Europa:

Aunque no se han revelado detalles sobre qué pasó con el vehículo de carga y su conductor o a qué organización pertenecía el cargamento de droga, que rondaba los 2.300 kilos, el coronel Jairo Alonso Parra indicó que su paso por este corredor estratégico del Quindío se debe a que tenía como destino final los países del hemisferio norte:

“Presentamos al país desde el departamento del Quindío, donde nos encontramos el día de hoy, la incautación más grande en las carreteras del país de clorhidrato de cocaína. 2,3 toneladas, más de 2.300 kg de cocaína, los cuales estructuras narcoterroristas intentaban enviar hacia Norteamérica o Europa”.

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