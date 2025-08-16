Denuncia contra fiscales y Laura Sarabia por presunto favorecimiento en el caso de Carlos Ramón González

La revelación de Noticias RCN sobre la solicitud de prórroga de residencia en Nicaragua por parte de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), ha desencadenado una serie de reacciones y nuevas denuncias en Colombia.

Denuncias de la Red de Veedurías

La Red de Veedurías de Colombia, liderada por Pablo Bustos, ha presentado una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra varios funcionarios del gobierno y la Fiscalía General de la Nación. Entre los denunciados se encuentran la fiscal Luz Adriana Camargo, dos fiscales delegados ante la Corte Suprema y la excanciller Laura Sarabia.

Pablo Bustos argumenta que ya había presentado una denuncia similar por la tardía imputación contra González. La denuncia señala presuntas irregularidades en la gestión de órdenes judiciales por parte de la Fiscalía.

“En el caso de Carlos Ramón González, solamente se le imputó casi un año después de que se hiciera con Schneider y Olmedo, o seis meses después o más de Sandra Ortiz, es decir, de una manera sesgada”, manifestó Bustos.

El documento presentado por la Red de Veedurías argumenta las razones por las que los funcionarios deben ser señalados por la presunta comisión de delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.

“La tercera irregularidad consistió en que una vez proferida la medida de aseguramiento, es decir, la orden de captura, la Fiscalía se quedó con los brazos cruzados, favoreciendo en una nueva ocasión a Carlos Ramón González. Y, por supuesto, la circular roja que habíamos solicitado con anterioridad nunca se materializó”, recalcó.

Pablo Bustos cuestiona el manejo de otros casos

Bustos señala que la circular roja solicitada para la captura internacional de González nunca se materializó, a pesar de que la Fiscalía informó por escrito que se había enviado una solicitud para su trámite hace más de dos meses.

La Red de Veedurías también cuestiona el manejo de otros casos relacionados, como el rechazo de un preacuerdo entre la Fiscalía con Olmedo López y la negativa a otorgar beneficios a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.

Pablo Bustos, en su calidad de defensor de las comunidades de La Guajira afectadas por el escándalo de corrupción, ha solicitado mayor celeridad en la extradición de Carlos Ramón González y la búsqueda de César Manrique, exdirector de Función Pública, quien también fue habría sido imputado tardíamente según la denuncia.