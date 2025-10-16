Dos meses sin saber nada de Ayelén Páez: ¿Qué ha pasado con el caso? Familia hizo un llamado

Las cifras de desaparición de menores son preocupantes en Bogotá. Solamente hasta julio y de acuerdo con Medicina Legal, se reportaron 882 sucesos; de los el 17% fue de jóvenes.

Desde el sábado 9 de agosto no se volvió a saber nada de Ayelén Sofía Páez, una adolescente de 16 años que un día después iba a presentar las pruebas Saber.

Sábado 9 de agosto: el día que la joven desapareció

Noticias RCN conoció videos de las cámaras de seguridad del último recorrido de la joven, el cual fue a pie y extenso, desde Chapinero (donde vive) hasta Kennedy. A Páez se le perdió el rastro en el barrio El Rubí en la madrugada del 10 de agosto.

La información preliminar apunta que la menor salió de su casa presuntamente para ir a comprar algo. Sin embargo, se tienen registros de que la vieron en un establecimiento comercial.

El llamado de la familia

En aras de ayudar en la búsqueda, la Interpol emitió una circular amarilla. La última vez que la vieron vestía una chaqueta negra, pantalones azules, zapatos de color beige y un bolso negro. Páez mide 1.47 metros, es delgada, tiene tez blanca, ojos color miel y el pelo con rayos rubios.

A pesar de que no hay indicios contundentes para ubicarla, las autoridades manejan varias hipótesis, tales como un presunto caso de trata de personas. En diálogo con Noticias RCN, su mamá, Claudia Olivera, pidió que el caso no quede olvidado, sino que se redoblen los esfuerzos.