Dos meses sin saber nada de Ayelén Páez: ¿Qué ha pasado con el caso? Familia hizo un llamado

La joven desapareció un día antes de presentar la Prueba Saber 11.

octubre 16 de 2025
12:53 p. m.
Las cifras de desaparición de menores son preocupantes en Bogotá. Solamente hasta julio y de acuerdo con Medicina Legal, se reportaron 882 sucesos; de los el 17% fue de jóvenes.

“No nos dejen solos”: clama la mamá de Ayelén Páez, joven que lleva casi dos meses desaparecida en Bogotá
Desde el sábado 9 de agosto no se volvió a saber nada de Ayelén Sofía Páez, una adolescente de 16 años que un día después iba a presentar las pruebas Saber.

Sábado 9 de agosto: el día que la joven desapareció

Noticias RCN conoció videos de las cámaras de seguridad del último recorrido de la joven, el cual fue a pie y extenso, desde Chapinero (donde vive) hasta Kennedy. A Páez se le perdió el rastro en el barrio El Rubí en la madrugada del 10 de agosto.

La información preliminar apunta que la menor salió de su casa presuntamente para ir a comprar algo. Sin embargo, se tienen registros de que la vieron en un establecimiento comercial.

El llamado de la familia

En aras de ayudar en la búsqueda, la Interpol emitió una circular amarilla. La última vez que la vieron vestía una chaqueta negra, pantalones azules, zapatos de color beige y un bolso negro. Páez mide 1.47 metros, es delgada, tiene tez blanca, ojos color miel y el pelo con rayos rubios.

Cronología de la desaparición de Ayelén Páez en Bogotá: ¿Qué hipótesis hay?
A pesar de que no hay indicios contundentes para ubicarla, las autoridades manejan varias hipótesis, tales como un presunto caso de trata de personas. En diálogo con Noticias RCN, su mamá, Claudia Olivera, pidió que el caso no quede olvidado, sino que se redoblen los esfuerzos.

Se quedó quieto el caso, como si lo hubiéramos desechado. Todos vamos, por un lado, otros van por el otro con la angustia y el desespero. Es llegar en las noches sabiendo que pasa otro día más sin saber nada de la niña (…) Muy angustiante, la zozobra es cada vez peor.

