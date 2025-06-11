Reficar enfrenta posible embargo por deuda de $1,03 billones con la Dian

La Refinería de Cartagena enfrenta la posibilidad de un embargo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) si no cancela una deuda de 1,03 billones de pesos correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de combustibles importados.

Esta medida podría materializarse en un plazo de siete a dieciocho días y afectaría significativamente la producción nacional de gasolina, diésel y crudo.

La Dian emitió una resolución mediante la cual negó los recursos presentados por Reficar, que buscaban evitar el pago del IVA por importación de combustibles realizadas por Ecopetrol durante los últimos tres años.

En riesgo la seguridad energética de Colombia

Según la entidad tributaria, "la competencia del Ministerio de Minas y Energía para fijar precios de ciertos productos refinados no suspende la aplicación del IVA y en ausencia de norma especial vigente, aplica la regla general para determinar la base gravable en la importación de gasolina y Acpm".

De acuerdo con información obtenida por Noticias RCN, en varias reuniones funcionarios de la Dian informaron a los directivos de la refinería que de no efectuar el pago prontamente, la dirección de impuestos procedería con el embargo de la compañía durante los próximos días.

Embargo a Reficar pondría en riesgo el suministro de gasolina y diésel en Colombia

Las consecuencias de esta medida serían de gran magnitud para el país. La Refinería de Cartagena produce más del 28% del total de barriles de petróleo de la nación, además del 17% de la gasolina y el 26% del diésel. Un embargo pondría en riesgo la seguridad energética nacional y afectaría el suministro de combustibles.

Ante esta situación, la Unión Sindical Obrera interpuso una tutela solicitando que se respete el derecho al trabajo, argumentando que el embargo podría afectar a más de 2.000 empleados de la refinería.

Este caso forma parte de un proceso más amplio de cobro de impuestos. La Dian también pretende recaudar más de 6 billones de pesos directamente de Ecopetrol por concepto de importación de gasolina, monto que la compañía ha venido pagando mensualmente.

En total, el gobierno buscaría recaudar más de 7 billones de pesos de la empresa pública más importante del país, en un contexto donde el Ejecutivo enfrenta problemas de caja, a pesar del aumento en el endeudamiento nacional.