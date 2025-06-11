CANAL RCN
Colombia Video

Reficar enfrenta posible embargo por deuda de $1,03 billones con la Dian

La medida podría materializarse en un plazo de siete a dieciocho días.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
12:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Refinería de Cartagena enfrenta la posibilidad de un embargo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) si no cancela una deuda de 1,03 billones de pesos correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de combustibles importados.

DIAN podría embargar Reficar por deuda de más de $1 billón: ¿qué afectaciones habría?
RELACIONADO

DIAN podría embargar Reficar por deuda de más de $1 billón: ¿qué afectaciones habría?

Esta medida podría materializarse en un plazo de siete a dieciocho días y afectaría significativamente la producción nacional de gasolina, diésel y crudo.

La Dian emitió una resolución mediante la cual negó los recursos presentados por Reficar, que buscaban evitar el pago del IVA por importación de combustibles realizadas por Ecopetrol durante los últimos tres años.

En riesgo la seguridad energética de Colombia

Según la entidad tributaria, "la competencia del Ministerio de Minas y Energía para fijar precios de ciertos productos refinados no suspende la aplicación del IVA y en ausencia de norma especial vigente, aplica la regla general para determinar la base gravable en la importación de gasolina y Acpm".

DIAN aclara sobre posible cobro de retefuente por pagos con Bre-B, ¿Quiénes deben pagar?
RELACIONADO

DIAN aclara sobre posible cobro de retefuente por pagos con Bre-B, ¿Quiénes deben pagar?

De acuerdo con información obtenida por Noticias RCN, en varias reuniones funcionarios de la Dian informaron a los directivos de la refinería que de no efectuar el pago prontamente, la dirección de impuestos procedería con el embargo de la compañía durante los próximos días.

Embargo a Reficar pondría en riesgo el suministro de gasolina y diésel en Colombia

Las consecuencias de esta medida serían de gran magnitud para el país. La Refinería de Cartagena produce más del 28% del total de barriles de petróleo de la nación, además del 17% de la gasolina y el 26% del diésel. Un embargo pondría en riesgo la seguridad energética nacional y afectaría el suministro de combustibles.

Ante esta situación, la Unión Sindical Obrera interpuso una tutela solicitando que se respete el derecho al trabajo, argumentando que el embargo podría afectar a más de 2.000 empleados de la refinería.

Este caso forma parte de un proceso más amplio de cobro de impuestos. La Dian también pretende recaudar más de 6 billones de pesos directamente de Ecopetrol por concepto de importación de gasolina, monto que la compañía ha venido pagando mensualmente.

En total, el gobierno buscaría recaudar más de 7 billones de pesos de la empresa pública más importante del país, en un contexto donde el Ejecutivo enfrenta problemas de caja, a pesar del aumento en el endeudamiento nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Desgarrador llanto de dos niños permitió descubrir que estaban encerrados y abandonados en Bogotá

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría rechaza comité inscriptor para candidatura presidencial de Daniel Quintero

Cámara de Representantes

Andrés Calle envió a la Corte Suprema solicitud para revocar su medida de aseguramiento

Otras Noticias

Finanzas personales

Pagos con datáfono cambian para siempre en Colombia: así impactará en el comercio

Los pagos electrónicos en Colombia están a punto de volverse instantáneos gracias a la alianza estratégica entre las fintechs Bold e Iris.

Salud mental

La mitad de los jóvenes ha hablado con una IA sobre su salud mental, según estudio

Ansiedad, tristeza, autoestima y estrés son los temas más consultados por jóvenes cuando usan inteligencia artificial como sustituto de un psicólogo.

Rusia

Rusia condena a 13 años de prisión a colombianos acusados de combatir por Ucrania

Celulares

¿Cuáles son los riesgos de cargar el celular en el carro? estas son las principales razones

Independiente Santa Fe

Santa Fe sella acuerdo verbal con importante jugador pretendido por Junior y Millonarios