DIAN podría embargar Reficar por deuda de más de $1 billón: ¿qué afectaciones habría?

La refinería enfrenta un millonario cobro de IVA por importación de combustibles que no reconoce.

noviembre 05 de 2025
08:30 p. m.
La refinería de Cartagena, Reficar, se encuentra al borde de un conflicto que podría tener repercusiones inmediatas en el abastecimiento de combustibles en Colombia y la estabilidad laboral de más de dos mil personas.

La DIAN resolvió negar los recursos presentados por la compañía para evitar el pago de un IVA retroactivo por la importación de gasolina y ACPM realizada por Ecopetrol durante los últimos tres años.

Según la resolución de la DIAN, la deuda asciende a 1,03 billones de pesos.

¿Cuál es conflicto que hay entre la DIAN y Reficar?

El problema se centra en la interpretación de la norma tributaria.

La DIAN sostiene que, aunque el Ministerio de Minas y Energía tiene competencia para fijar los precios de ciertos productos refinados, esto no suspende la aplicación del IVA, y en ausencia de una norma especial vigente, la regla general del impuesto se aplica a la importación de combustibles.

Reficar ha presentado recursos para intentar evitar el pago, argumentando que no debería aplicar el IVA sobre estas operaciones.

Sin embargo, la DIAN ha reiterado que la obligación es legítima y retroactiva, y que la compañía debe cubrir la totalidad de la deuda.

¿Qué afectaciones habría si hay un embargo?

Si la DIAN decide ejecutar el embargo, las consecuencias serían inmediatas:

  • Seguridad energética: Reficar produce más del 28% del petróleo refinado en Colombia, y su cierre afectaría directamente la distribución de gasolina y diésel.
  • Empleo: más de 2.300 empleados directos podrían ver comprometidos sus contratos. La Unión Sindical Obrera ya interpuso una tutela exigiendo que se respete el derecho al trabajo.
  • Impacto económico regional: habría repercusiones inmediatas en el comercio, transporte y logística de la región.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Ante esta situación, Reficar y la Unión Sindical Obrera han iniciado acciones legales buscando frenar cualquier medida que ponga en riesgo a los trabajadores.

La DIAN, por su parte, mantiene firme su posición y ha indicado que el embargo podría aplicarse en menos de tres semanas si no se cumple con la obligación de pago.

