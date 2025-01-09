CANAL RCN
Colombia Video

Reforma tributaria: estos son los productos y servicios que tendrían IVA

La reforma también plantea elevar el impuesto en boletos para espectáculos de alto valor y en transacciones realizadas a través de plataformas internacionales.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
08:31 p. m.
El Gobierno Nacional radicó este lunes en el Congreso de la República la Ley de Financiamiento o reforma tributaria, una propuesta que genera preocupación entre ciudadanos y expertos, quienes advierten sobre su impacto en el costo de vida y cuestionan la viabilidad de implementar más impuestos en el contexto económico actual.

El proyecto contempla un aumento significativo del IVA, que afectaría sectores diversos como la gasolina, los contenidos de comunicación pública mediante medios electrónicos (CPM), el entretenimiento, las actividades religiosas, las cirugías plásticas, los vehículos híbridos y los licores.

Un incremento del 5% al 19%

La reforma también incluye una serie de medidas orientadas a aumentar la carga tributaria en sectores específicos. Entre ellas se destacan la creación de una sobretasa al sector financiero, la modificación del impuesto al patrimonio y la eliminación de beneficios tributarios para contribuyentes con dependientes y altos ingresos.

Además, se propone incrementar la tributación sobre las ganancias ocasionales y los dividendos enviados al extranjero, medidas que, según algunos analistas, podrían desalentar la inversión y agudizar la presión fiscal sobre las clases medias y altas del país.

IVA para conciertos y otros espectáculos

Las boletas de ingreso a conciertos y otros espectáculos con un valor superior a $500.000 tendrían IVA del 19%. Al igual que las transacciones a través de plataformas internacionales por un monto inferior a $200 dólares, y se impondría una sobretasa al sector financiero. Cambiaría el impuesto al patrimonio que pasa de cuatro a seis tarifas y se empieza a cobrar a partir de las 40.000 VT.

