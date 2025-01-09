Gobierno Petro radicó su tercera reforma tributaria: así aumentarían los impuestos en caso de aprobarse

Sobre las 11:30 de este lunes, 1 de septiembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó en las comisiones económicas de Cámara y Senado la tercera reforma tributaria del Gobierno Petro. Un documento de 56 páginas con el que el oficialismo pretende recaudar 26,3 billones de pesos.

En la época preelectoral, buen aparte de los congresistas se niegan a aumentar impuestos a las personas y a las empresas.

Entre ellos, la representante del Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, que indicó: “Es una reforma tributaria que les quieren meter a los colombianos proyectada en 26,3 billones de pesos, pero no tiene viabilidad política y no la tendrá”.

A ella se suman voces como las del representante del partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, alegando que el Gobierno debería reducir los gastos de funcionamiento: “se deben revisar ministerios como el de la Igualdad, ministerios que no ejecutan y tanta burocracia que hoy se tiene”.

O, el representante Andrés Forero del Centro Democrático que insiste en que aprobarse la tributaria "Sería darles caja para seguir gastando a manos llenas el dinero d ellos contribuyentes en gatos innecesario y para pagar favores políticos”.

¿Qué dice el partido de Gobierno?

Contrario a las voces de senadores y representantes que se oponen a la aprobación del articulado, desde el partido de Gobierno, señalaron que beneficiaría al país y al siguiente Gobierno.

De acuerdo con la senadora del Pacto Histórico Aida Avella, “la mitad de lo que vamos a aprobar le corresponde al Gobierno de Petro y la otra mitad, a partir del 7 de agosto del 2026, le corresponde al Gobierno que le siga”.

La discusión del texto deberá iniciará en las comisiones económicos conjuntas y luego pasará a las plenarias de Cámara y Senado para ser debatida y enfrentarse a voces como la del presidente de la Comisión Tercera, Jairo Castellanos, que precisó que le darían “cristiana sepultura”.

¿Qué impuestos aumentarían en caso de aprobarse la Ley de financiamiento del Gobierno Petro?

El texto de la Ley de financiamiento o reforma tributaria propone modificaciones a impuestos como el IVA, de renta o consumo.

De aprobarse, las personas con un salario mensual de 4’500.000 tendrán que empezar a declarar renta.

El impuesto a licores, aperitivos y juegos de azar subiría hasta un 19%; al igual que el impuesto al consumo, y el de ganancias ocasionales, que aplica a premios del chance y lotería, irá del 20% al 30%.

Además, el IVA para gasolina y ACPM aumentaría a un 10% en el primer año y hasta un 19%, en 2028; el impuesto al carbono subirá en 368 pesos y se contempla un nuevo impuesto por la extracción de petróleo y carbón que sería del 1%.

Lo que, de acuerdo con el presidente del concejo gremial, Camilo Sánchez, condenaría la “economía, verdaderamente, a que se congele. Lo que necesitamos es disminuir el gasto público. Estamos viendo que hay muchos artículos adicionales como el incremento que se pone a las retenciones y afectará la caja de las empresas”.

Y es que, de acuerdo con exministro de hacienda como Juan Alberto Londoño, “la reforma no ataca el problema real, que es que el Gobierno ha tenido un gasto desbordado, este Gobierno infla el presupuesto, este Gobierno quiere gastarse recursos que no tiene y está utilizando al Congreso, para echarle la culpa de porque no cumple con sus obligaciones, sabiendo que no van a aprobarle la reforma”.