CANAL RCN
Economía

Gobierno dice que los alimentos de la canasta básica no serán gravados con el IVA en Ley de Financiamiento

Aunque el proyecto busca ajustes en el IVA, el Ministerio de Hacienda sostiene que los alimentos de la canasta básica no serán gravados con este impuesto.

Suben los precios de los alimentos
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
12:14 p. m.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de un comunicado sobre la Ley de Financiamiento, aseguró que ningún alimento de la canasta familiar será gravado con el IVA en el marco de la reforma tributaria que sería radicada por el Gobierno Nacional este viernes en el Congreso de la República, pero fue aplazada.

“El Pacto Fiscal que tiene su desarrollo en la ley de financiamiento busca una racionalización en el gasto tributario, lo que implica el incremento de la progresividad en la tributación directa y medidas tributarias a favor de la transición energética, y búsqueda de la disminución de externalidades negativas en materia ambiental y de salud”, explicó el Ministerio.

Sobre la Ley de Financiamiento

El Gobierno Nacional tiene contemplado presentar en el Congreso un proyecto de ley de financiamiento que determinará el presupuesto de 2026. Las discusiones alrededor de la reforma actualmente avanzan en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes.

Según el Ministerio de Hacienda, el proyecto busca ajustes en el IVA, como el incremento a los precios de los licores y tabaco, mayor progresividad en los tributos de renta y patrimonio, para reducir el déficit fiscal y así redistribuir la carga tributaria.

Las críticas en el Congreso a la Ley de Financiamiento

El punto que más genera disputa de la Ley de Financiamiento es que busca recaudar $26.3 millones, un monto clave para las cuentas que tiene contempladas el Gobierno Nacional en 2026 con su Presupuesto General de la Nación por un monto de $556 billones.

La senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, señaló que la estrategia del Gobierno Nacional con la Ley de Financiamiento y el Presupuesto 2026 tiene un trasfondo político y fiscal.

“Estamos hablando de un presupuesto inflado, altísimo, por 556 billones de pesos, y de una tributaria de 26 billones, la más alta en la historia. Es imposible que eso pase, el Gobierno sabe que no hay votos para aprobarlo”, explicó la senadora, quien advirtió que se podría repetir la estrategia de expedir el presupuesto por decreto.

