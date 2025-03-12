Así quedaron los precios de tiquetes para volar por Avianca, Latam y otras tras normalización de los A320

Después de días de incertidumbre, cancelaciones masivas y miles de pasajeros afectados, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó la normalización casi total de la flota de aviones Airbus A320, el caballito de batalla de aerolíneas clave como Avianca y Latam.

La polémica estalló hacia finales de noviembre de 2025, justo cuando Colombia se preparaba para el pico de viajes de la temporada decembrina. El fabricante europeo Airbus emitió una alerta técnica urgente a nivel global sobre la necesidad de una actualización de software obligatoria en la familia de aeronaves A320, que incluye los modelos A319, A320 y A321.

La alerta se centró en posibles fallas asociadas al sistema de control de vuelo (ELAC), una medida preventiva de seguridad que, aunque crítica para la seguridad operacional, desencadenó un caos logístico sin precedentes en el país.

La aerolínea más impactada fue Avianca, que depende en gran medida de esta familia de aviones para su operación doméstica e internacional. La compañía se vio forzada a suspender temporalmente la venta de tiquetes y a dejar en tierra más del 70% de su flota A320, afectando a decenas de miles de pasajeros y provocando cientos de cancelaciones. Otras aerolíneas, como Latam y JetSmart, también experimentaron afectaciones, aunque en menor medida.

Así quedaron los precios de tiquetes tras la normalización

Con la flota aérea prácticamente restablecida —la Aerocivil reportó la recuperación de cerca del 98% de los vuelos domésticos—, la oferta de sillas se ha normalizado, pero los precios de los tiquetes reflejan una realidad compleja, marcada por la alta demanda de la temporada y el intento de las aerolíneas de recuperar la estabilidad operativa y financiera.

A pesar de la normalización, los precios se mantienen variables y, en muchos casos, elevados para los viajeros de última hora o que buscan volar en fechas pico. Esta variabilidad se debe principalmente a la alta demanda estacional de diciembre y a la necesidad de las aerolíneas de gestionar la carga operacional pendiente.

En corredores aéreos de alta densidad como Bogotá–Medellín, los precios de Avianca, que fue la más afectada por la inmovilización, muestran una amplia dispersión.

Se encuentran tarifas desde $176.100 en horarios menos apetecidos, pero que pueden ascender a más de $600.000 en horas premium o para vuelos cercanos a la fecha de viaje. Latam ofrece tiquetes en esta ruta desde alrededor de $284.000, mientras que JetSmart, otra operadora de la flota A320, tiene precios desde los $383.000.

Para trayectos hacia la costa, como Bogotá–Cartagena o Medellín–Cartagena, los precios son aún más sensibles a la temporada. Las tarifas para volar a Cartagena oscilan entre $580.000 y $1.4 millones, dependiendo de la aerolínea, la hora y el día de la semana. La estabilización de la oferta por la normalización de los A320 evita un aumento aún mayor, pero no mitiga completamente el efecto alcista de la temporada alta.

Precios para rutas internacionales

En cuanto a los vuelos internacionales, la normalización también es perceptible, pero con tarifas que reflejan la distancia y la demanda.