Registrador responde a Petro sobre “falta de preparación” para realizar las consultas: “Trabajamos de sol a sol”

Durante la jornada electoral del domingo, 26 de octubre, el presidente, Gustavo Petro, estuvo denunciando supuestas irregularidades en las consultas del Pacto Histórico, por la “falta de tarjetones” y el “cierre” de algunos puntos de votación. Al finalizar la jornada, compartió su balance en la plataforma X:

“Agradezco a los casi dos millones de colombianas y colombianos, a Benedetti, al frente de este proceso democrático, y al procurador que estuvo vigilante. No hubo sangre y solo vida, salud a la vida. La registraduría aún no está preparada, ni en su software ni en su aparato administrativo para garantizar el voto libre del pueblo. La fuerza pública garantizó las elecciones en toda Colombia. Felicitaciones a los candidatos y candidatas que organizó el pueblo mismo y no mi dedo, cedí mi poder al pueblo, y el pueblo es sabio si se deja guiar por la espada emancipadora”.

Sin embargo, el registrador nacional, Hernán Penagos, desmintió las acusaciones del presidente y advirtió que, si bien, hubo reportes sobre largas filas, que generaron demoras, ocurrió en un 1% de las mesas y los colombianos que así lo quisieron, pudieron votar:

“La Registraduría cumplió de manera eficiente el proceso del día de ayer. Nunca se tuvieron dificultades en materia de software o relacionadas con temas informáticos. El procesamiento se llevó a cabo de manera tranquila, sin mayores dificultades, y durante todo el día la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto. Sí, hubo mesas de votación con mayor afluencia, pero se fraccionaron y las personas pudieron ejercer su derecho al voto. Es injusto que se diga que en la Registraduría hubo falta de capacidades cuando miles de funcionarios, de sol a sol, estuvieron trabajando con determinación para cumplirle al país y prueba de ello es el procesamiento rápido y el número de personas que votaron”.

Se instaló el número de mesas acordado con el Pacto Histórico:

El número de mesas durante la consulta del Pacto Histórico fue menor al de otras elecciones; sin embargo, el registrador Penagos insistió en que fue el número acordado con las organizaciones políticas que solicitaron el mecanismo, en este caso: el Pacto Histórico.

“La Registraduría avanzó en función de los planteamientos y los acuerdos que, desde el tres de octubre, se llevaron a cabo con los partidos políticos. Estas no eran unas elecciones ordinarias en las que se instalaron 125.000 mesas, aquí se instalaron 20.000”.

Soportado en las cifras, Penagos explicó por qué es imposible que las mesas se hayan quedado sin tarjetones, para cualquiera de los tres estamentos: “Siete millones de tarjetones se imprimieron y votaron algo más de 2’700.000 personas. Nunca hubo falta de tarjetones en ninguna mesa de votación, la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto (…) y el procesamiento se llevó a cabo sin ninguna dificultad. La Registraduría, durante todo el día, estuvo atenta, activando protocolos en función de las solicitudes y la afluencia en cada una de las mesas”.

Procuraduría realizó labores de vigilancia durante la jornada: tres episodios de violencia fueron registrados

De acuerdo con el registrador, “la Procuraduría general estuvo durante toda la jornada haciendo acompañamiento y seguimiento a cada una de las circunstancias que se presentaron en los distantitos rincones del país. En el procesamiento estuvieron las organizaciones políticas, la procuraduría, órganos de control, todas las entidades, habiendo seguimiento y de esos resultados se tienen las actas E-14, pruebas físicas de cómo votaron en las mesas. La procuraduría le cumplió con transparencia y eficiencia a toda la sociedad colombiana”.

La jornada transcurrió con normalidad, salvo en tres municipios en los que se registraron episodios de violencia focalizada; lo que enviaría un mensaje de tranquilidad a los votantes, sobre las elecciones programadas para el 2026:

“Estamos absolutamente preparados para las elecciones del próximo año, la Registraduría, en una semana, realizó dos procesos electorales grandísimos. En Nariño se presentó un incidente en Tumaco, donde comunidades indígenas no dejaban salir el material electoral y se resolvió a las 10:00 de la mañana, y en el sur de Bolívar, terminaron quemando material electoral, reclamando derechos de pavimentación”.

La que, probablemente, se la situación que reviste mayor gravedad se registró “en Yopal, (donde) las Farc amenazaron a la registradora municipal. Fue necesario llamar al Gaula, se implementó un esquema de seguridad, pero todo el proceso transcurrió en el resto del país sin mayores dificultades”.