Autoridades responden a acusaciones de sabotaje de Armando Benedetti por desarrollo de consultas electorales

Al término de la jornada electoral del domingo para consultas del Pacto Histórico, de la que poco más de 2’300.000 votantes participaron, el registrador nacional, Hernán Penagos y el procurador, Gregorio Eljach, respondieron a las acusaciones de sabotaje durante la jornada realizadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Se han presentado muchos problemas, que en elecciones pasadas no había visto que se presentaran. Redujeron las mesas de votación, redujeron los puestos de votación, no hubo material para votar y en varios lugares se acabaron los tarjetones. Deja que desear de la organización que se ha hecho con anterioridad a la consulta”, advirtió el jefe de cartera, en rueda de prensa.

Sin embargo, el registrado Penagos debatió las denuncias por falta de tarjetones, explicando que “fueron impresas siete millones de tarjetas electorales. No tuvimos necesidad de más tarjetas en ningún lugar de Colombia. Todas las mesas del país tuvieron las tarjetas suficientes para que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto en cada una de las 20.000 mesas. Insisto fueron siete millones las tarjetas electorales impresas y votaron alrededor de 2’200.000 personas”.

Retrasos en las mesas y en la pagina de la Registraduría son normales en medio de elecciones:

Penagos indicó que las filas extensas en algunas mesas de votación, así como las demoras en la página de la Registraduría son algo común en medio de las elecciones y, por tanto, declaró que la jornada fue exitosa:

“La Registraduría ha actuado con toda la transparencia y toda la integridad y es normal, ha ocurrido históricamente en cualquier elección en Colombia, que en las mesas de votación haya afluencia muy nutrida de personas mayores que se demoran algo más para votar y, cuando observamos este fenómeno, dividimos las mesas para que se pudieran abrir un poco más, la ciudadanía pudiera votar y a las 4:00 de la tarde se decidió que aquellas personas que no hubieran terminado de votar, lo hicieran. Todas las personas en Colombia que quisieron votar el día de hoy lo hicieron”.

Además, advirtió que el número de mesas disponibles para votar fue acordado con el Pacto, como solicitante de las consultas:

“El número de mesas de votación en Colombia fueron definidas el 3 de octubre por todas las organizaciones políticas que convocaron la consulta (…) Aquí hay personas preparadas para las elecciones, tenemos miles de personas de la Registraduría trabajando con entusiasmo, muchos de ellos llevan cuatro o cinco días sin dormir, cumpliéndole a Colombia”.

Procurador sostuvo que el Ministerio Público ejerció controles durante toda la jornada:

Desde las elecciones a los Concejos de Juventudes del fin de semana pasado, cuando, oficialmente, inició la temporada electoral la Procuraduría ha estado ejerciendo labores de control, vigilancia y acompañamiento institucional.

Durante la jornada, fueron recibidas 547 quejas, pero “de ellas un porcentaje muy pequeño se refiere a indebida participación en política de servidores públicos y ya están en curso las respectivas indagaciones”.

El procurador señaló que “Hubo reclamaciones inusuales, como que a las 7:00 de la mañana no habían abierto el puesto de votación, cuando se abre a las 8:00. Estos momentos de delicada decisión política causan angustia, inquietud y uno está pendiente de reclamar sus derechos, pero la institucionalidad ha estado viva (…) estas elecciones han sido un éxito para la democracia colombiana”.

Ahora, con Iván Cepeda como virtual ganador, el Concejo Nacional Electoral tendrá la última palabra sobre la naturaleza de la consulta y si es partidista o interpartidista para definir si el senador puede ir o no a la consulta del frete amplio, en marzo próximo.