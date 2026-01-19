CANAL RCN
Colombia

Registraduría da luz verde a recolección de firmas para cabildo sobre militarización en Bogotá

La iniciativa está liderada por José Jaime Uscátegui.

Bogotá
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 19 de 2026
04:40 p. m.
En las últimas horas, la Registraduría avaló el comité promotor de la recolección de firmas para la militarización en Bogotá.

Esta iniciativa está siendo impulsada por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui. Para que sea una realidad, se necesitan 31.096 firmas con las que se podría convocar el cabildo abierto distrital.

¿Cómo es la propuesta?

Además, el proceso está sustentado en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 relacionado con la asistencia militar y la ley 1757 de 2015 acerca de los cabildos abiertos.

El nombre del comité es ‘Cabildo Abierto para discutir la asistencia militar o militarización de Bogotá D.C.’. La recolección de firmas comenzó el 17 de enero y se espera lograr con lo requerido, cifra correspondiente al 0.5 % del censo electoral en la capital, el cual es de más de 6.2 millones.

En caso de alcanzar las cifras, la Registraduría deberá verificarlas y avalarlas, haciendo que el cabildo finalmente sea convocado en la sesión ordinaria del Concejo. Sumado a ello, la ley 1757 de 2015 indica que el alcalde debe participar en este proceso para escuchar a los ciudadanos.

¿Cuántas firmas necesita?

De acuerdo con lo mencionado por Uscátegui, la asistencia militar es un mecanismo que podría contribuir a mejorar la seguridad de Bogotá. La idea es hacerle frente a la delincuencia desbordada, en un escenario donde la capacidad ordinaria del Estado no es suficiente.

Sin embargo, no es militarizar la vida civil ni declarar estados de excepción. Además, recordó que el alcalde puede pedir la asistencia militar en caso de ser necesario; aunque debe ser evaluada por el presidente.

“Defender la seguridad no es autoritarismo: es cumplir la ley y proteger la libertad de los ciudadanos. Hoy la ley ofrece dos caminos claros: el uso legítimo de la fuerza bajo control civil y la participación directa de la ciudadanía. Este Cabildo Abierto une ambos”, sostuvo el representante.

