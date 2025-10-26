Registraduría desmiente que tarjetones de las consultas del Pacto Histórico se hayan terminado, como advirtió Petro

La Registraduría Nacional del Estado Civil desmintió en la tarde del domingo, 26 de octubre, que los tarjetones para consultas del Pacto Histórico se hayan terminado a mitad de la jornada en la capital del departamento de Sucre, Sincelejo.

Y es que, junto a un video en el que supuestos votantes estarían pidiendo más tarjetones a las afueras de un punto de votación, el presidente Gustavo Petro denunció:

“Ya no hay tarjetones en buena parte del país. Que descaro, siempre el golpe contra el pueblo. Aquí Sincelejo, el pueblo que nunca me abandona”.

En respuesta, la agencia gubernamental compartió una fotografía de la jornada y dijo que en todas las mesas del municipio se cuenta con tarjetones para los tres estamentos:

“La Registraduría Nacional informa que: Sincelejo, Sucre, cuenta con tarjetas electorales suficientes en todas las mesas de votación para que la ciudadanía ejerza su derecho en la consulta de los partidos”.

Registrador nacional dio un parte de tranquilidad sobre el desarrollo de la jornada:

En declaraciones entregadas a la prensa al inicio de la jornada electoral del domingo, el registrador nacional, Hernán Penagos, informó que “desde muy temprano en la mañana fue trasladado el material electoral a los 13.400 puestos de votación a las cerca de 20.000 mesas que están dispuestas en todo el territorio nacional”.

La jornada, en general, se ha desarrollado con normalidad, salvo en los municipios de Tumaco, Nariño, y Arjona, Bolívar, en donde se registraron desordenes y la quema de material electoral, pero logró avanzarse en la jornada.

Una vez se cierren las urnas, “la Registraduría, pero en especial los jurados de votación, llevarán a cabo el conteo de los votos por los tres estamentos y, con esa información, la Registraduría publicará los resultados totales de cada uno de los estamentos a través de boletines periódicos después de las 4:00 de la tarde”.

54.370 uniformados de la Policía fueron designados para mantener el orden durante la jornada, de los que 37.537 se encuentran en los puestos de votación y poco más de 16.000 están brindando apoyo a la seguridad externa.